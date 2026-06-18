Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 08:09

Площадь пожара в ТЦ «МЕГА Белая Дача» после атаки ВСУ достигла 2000 кв. метров

Обложка © Telegram / mega_moscow

Обложка © Telegram / mega_moscow

В подмосковном торговом центре «МЕГА Белая Дача» продолжается крупный пожар. Как сообщает МЧС, площадь возгорания достигла уже двух тысяч квадратных метров.

На месте продолжают работать подразделения МЧС, которые пытаются справиться с огнём. Торговый центр временно закрыт для посетителей.

«Снимаю шляпу перед ПВО»: Кто с «Панцирями» держал небо над Москвой при рекордной атаке ВСУ
«Снимаю шляпу перед ПВО»: Кто с «Панцирями» держал небо над Москвой при рекордной атаке ВСУ

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, возгорание началось после того, как обломки беспилотного летательного аппарата упали на кровлю торгового центра. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar