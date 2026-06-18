Площадь пожара в ТЦ «МЕГА Белая Дача» после атаки ВСУ достигла 2000 кв. метров

В подмосковном торговом центре «МЕГА Белая Дача» продолжается крупный пожар. Как сообщает МЧС, площадь возгорания достигла уже двух тысяч квадратных метров.

На месте продолжают работать подразделения МЧС, которые пытаются справиться с огнём. Торговый центр временно закрыт для посетителей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, возгорание началось после того, как обломки беспилотного летательного аппарата упали на кровлю торгового центра. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.