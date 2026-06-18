«Снимаю шляпу перед ПВО»: Кто с «Панцирями» держал небо над Москвой при рекордной атаке ВСУ

Рекордная атака беспилотников ВСУ на Москву показала, что столичная система ПВО, РЭБ и экстренного реагирования смогла выдержать удар почти предельной интенсивности. Так эффективность обороны оценил военный корреспондент Александр Коц.

В ночь на 18 июня над Россией были сбиты 555 дальнобойных дронов, из них около 180 — над столичным регионом. Коц считает, что значительная часть остальных БПЛА также могла быть предназначена для Москвы, но была уничтожена ещё на дальних подступах.

«Москва. Рекордный налёт. Снимаю шляпу перед ПВО. Атака шла волнами, «Ковёр» одновременно введён во всех четырёх московских аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский — плюс Калуга, Пенза, Саратов, Нижний и Нижнекамск», — написал военкор.

По оценке военкора, противник несколько дней «прощупывал» эшелоны обороны: 16 июня прошла первая крупная волна, 17-го — повторная проверка, а 18-го — массированный удар по уже разведанному направлению. При этом, подчеркнул Коц, из сотен дронов до целей в столице дотянулись единицы.

Он отдельно отметил работу зенитчиков, операторов РЭБ, экипажей ВКС, экстренных служб Москвы и Подмосковья, а также инженеров и расчётов дронов-перехватчиков. По словам Коца, нынешняя систе, система защиты «выросла из войны» и продолжает быстро учиться. Он заметил, что небо держал не «Панцирь» в одиночку, это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре.

«Работайте, братья! Держим небо!» – заключил военкор.

Ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов. До этого рекордным считался день 17 мая, когда за первую половину суток уничтожили 81 беспилотник. В предыдущие дни показатели были скромнее.