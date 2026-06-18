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18 июня, 07:17

Зеленский высказался после атаки на Москву

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт. Он назвал произошедшее «справедливым ответом на российские удары».

Одновременно Зеленский написал, что «пора завершить эту войну».

«Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — заявил он.

Таким образом, лидер киевского режима связал призыв к переговорам с требованием действий со стороны Москвы, при этом оправдав атаку на российскую столицу.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. В Подмосковье из-за дронов повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробнее о пострадавших районах Московской области — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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