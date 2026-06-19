14 ударов по ЗАЭС: После атаки беспилотников ВСУ загорелся транспортный цех
Транспортный цех ЗАЭС попал под 14 ударов беспилотников ВСУ, вспыхнул пожар
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Транспортный цех Запорожской атомной электростанции вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Как сообщили на станции, зафиксировано не менее 14 ударов по объекту.
В результате одного из попаданий произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Повреждены здания бокса и ремонтной зоны, однако пострадавших среди персонала, по официальной информации, нет. Атака пришлась по инфраструктуре, обеспечивающей транспортировку и логистику станции, что может осложнить перемещение персонала и обслуживание объектов. Пострадавших среди персонала, по официальной информации, нет.
На станции уточнили, что из-за угрозы повторных атак и ограничений на осмотры объектов полный масштаб повреждений пока определить невозможно. Проверка инфраструктуры продолжается в условиях повышенной опасности. Несмотря на инцидент, ЗАЭС продолжает функционировать.
Днём ранее ВСУ также атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию.
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