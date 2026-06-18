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Регион
18 июня, 12:34

При атаке БПЛА в Энергодаре погиб сотрудник ЗАЭС, ещё один ранен

Первый и второй энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Первый и второй энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

В Энергодаре в результате атаки беспилотников погиб сотрудник Запорожской АЭС, ещё один пострадал. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в заявлении, распространённом пресс-службой госкорпорации.

«Вчера днём в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи. Второй — погиб», — сказал Алексей Лихачёв, генеральный директор «Росатома».

По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за сутки в регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек, один из них скончался. В Энергодаре, по его информации, ранения получили четыре жителя. Также уточняется, что среди пострадавших были сотрудники станции, задействованные в ремонте оборудования, обеспечивающего работу ЗАЭС.

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Ранее ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. К счастью, объект продолжает работать в штатном режиме.

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Александра Мышляева
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