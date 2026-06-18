Мать с двумя дочками пыталась сбежать от дрона ВСУ на машине — погоня закончилась взрывом

Украинский дрон атаковал автомобиль с детьми в Брянской области, ранения получили две девочки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно», — заявил Ковальчук.

По его словам, атака произошла в селе Чуровичи Климовского района. В машине находились мать и две дочери 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в Брянской области украинские дроны атаковали две гражданские машины — скорую помощь в деревне Кветунь и легковой автомобиль в селе Чуровичи. В результате ударов пострадали пять человек. В первом случае ранены фельдшер, водитель и медсестра. Во втором — водитель и пассажирка. Часть пострадавших госпитализирована. Водитель скорой помощи сумел увести машину от прямого попадания, что помогло избежать более тяжёлых последствий.