2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают очередную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — информирует Развожаев.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации обстановки. Специалисты продолжают работу.

Ещё два беспилотника несколько часов назад сбили также в районе Северной стороны в Севастополе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.