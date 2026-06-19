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19 июня, 06:47

2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе

Обложка © Макс / РаZVожаев

Обложка © Макс / РаZVожаев

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают очередную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — информирует Развожаев.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации обстановки. Специалисты продолжают работу.

В Севастополе удалось спасти 16 фрагментов панорамы обороны после атаки ВСУ
В Севастополе удалось спасти 16 фрагментов панорамы обороны после атаки ВСУ

Ещё два беспилотника несколько часов назад сбили также в районе Северной стороны в Севастополе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

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Андрей Бражников
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