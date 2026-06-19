2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе
Обложка © Макс / РаZVожаев
В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают очередную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — информирует Развожаев.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации обстановки. Специалисты продолжают работу.
Ещё два беспилотника несколько часов назад сбили также в районе Северной стороны в Севастополе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.
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