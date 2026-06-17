В Севастополе удалось спасти 16 фрагментов панорамы обороны после атаки ВСУ

Спасателям удалось извлечь 16 крупных фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», повреждённой при атаке ВСУ. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 годов» Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Екатерина Малиновская.

«Работы продолжаются. Сейчас мы можем говорить о 16 достаточно крупных фрагментах, из них часть представляют собой живопись неба и 13 имеют сюжетную часть: на них мы можем увидеть те эпизоды, которые запечатлены на полотне панорамы начиная от оборонительной башни Малахова кургана и включительно вплоть до рукопашной схватки за батарею Жерве», — ответила она.

Среди знаковых фигур, уцелевших на картине, Малиновская отметила адъютанта генерал-лейтенанта Степана Александровича Хрулева, который руководил подходами резерва. Он изображён справа верхом на буром коне. Остальные фрагменты представляют собой живопись неба.

Директор Михаил Смородкин подчеркнул, что сохранить основную сюжетную часть удалось лишь благодаря героизму персонала. Сотрудники проявили инициативу и в спешке лезли прямо в огонь, вынося куски полотна из пожара. По оценке Смородкина, если бы не эти действия, музей лишился бы всего, что имеет сейчас.

Напомним, ночью 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборо́на Севастополя 1854–1855 годов». Атака была совершена около трёх часов, после чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, оказалось практически полностью уничтоженным. Вместе с тем подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Рубо чудом уцелели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся варварским актом вандализма. В Кремле пообещали восстановить музей, однако, по существующим оценкам, на это может уйти не менее пяти лет.