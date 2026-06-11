Восстановление панорамы обороны Севастополя оценили минимум в 5 лет

Не менее пяти лет займёт восстановление здания и полотна панорамы обороны Севастополя после атаки ВСУ. Об этом ТАСС сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Руководитель музея отметил, что при расчёте сроков учитывался опыт предыдущей масштабной реставрации полотна Рубо после Великой Отечественной войны. Тогда группа художников потратила около трёх лет на воссоздание исторического произведения. В текущей ситуации речь идёт о более сложной задаче, включающей восстановление как архитектурной части здания, так и художественного полотна.

«То есть от пяти лет, это касается и восстановления здания и написания полотна», — заключил он.

Ранее сообщалось, что во время пожара сотрудники Музея обороны Севастополя успели спасти часть экспозиции панорамы, вынеся десять крупных фрагментов полотна. Внутри повреждённого здания сейчас продолжают работу музейные специалисты, которые занимаются поиском и извлечением уцелевших элементов.

Напомним, ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города-героя и объекту культурного наследия. В результате атаки, произошедшей около трёх часов ночи, в здании вспыхнул сильный пожар, которому был присвоен высокий ранг сложности; существовал риск обрушения кровли. По словам губернатора Михаила Развожаева, уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, практически уничтожено. Однако исторические фрагменты подлинной панорамы работы Франца Рубо, к счастью, уцелели, так как на момент атаки находились в другом филиале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом вандализма, поставившим киевский режим в один ряд с фашистами, уничтожавшими мировые культурные святыни. В Кремле заявили, что музей обязательно будет восстановлен.