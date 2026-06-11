Из горящей панорамы в Севастополе спасли 10 фрагментов полотна

Сотрудники Музея обороны Севастополя во время пожара смогли вынести десять крупных частей знаменитой панорамы. Об этом сообщил директор учреждения Михаил Смородкин.

По его словам, сейчас внутри повреждённого здания работает группа музейных специалистов. Накануне они извлекали уцелевшие элементы экспозиции.

Смородкин уточнил габариты спасенных частей. «Это примерно 10 кусков 5 на 3 [метров]. Они рвались хаотично, доставались из огня и воды», — привёл детали руководитель учреждения. Все артефакты уже перемещены в безопасное место.

ЧП произошло в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник самолётного типа атаковал объект культурного наследия федерального значения. Речь идёт о панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». От удара загорелась кровля. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. За несколько часов помещения выгорели дотла, общая площадь пожара достигла 600 кв. метров.

Полностью ликвидировать возгорание удалось 11 июня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Губернатор Михаил Развожаев ранее заявил, что памятник практически полностью уничтожен. При этом он подчеркнул: подобное уже случалось в годы Великой Отечественной войны, и город восстановит исторический объект, как это сделали в середине прошлого века.