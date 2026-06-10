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10 июня, 18:30

«Могу лично билеты купить»: Захарова позвала ЮНЕСКО в Севастополь и Старобельск

Захарова готова оплатить поездку ЮНЕСКО к панораме «Оборона Севастополя»

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила оплатить сотрудникам ЮНЕСКО поездку в Севастополь, чтобы они могли лично оценить ущерб, нанесённый атакой ВСУ музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». В своём Telegram-канале она раскритиковала заявление организации об обеспокоенности и отсутствии доступа к району, назвав это неэффективным использованием средств.

«Оеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить «сотрудникам секретариата», — написала Захарова.

Дипломат также предложила провести для представителей организации экскурсию по местам атак ВСУ на российских журналистов и в Старобельск, чтобы они могли увидеть реальные последствия.

Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна
Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна

Возгорание в музее-панораме «Оборона Севастополя» началось 10 июня после удара украинского беспилотника. Здание получило серьёзные повреждения и оказалось практически уничтоженным. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил произошедшее с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят. Атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» также осудила ЮНЕСКО. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила против удара по историческому объекту.

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Наталья Демьянова
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