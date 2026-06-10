Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила оплатить сотрудникам ЮНЕСКО поездку в Севастополь, чтобы они могли лично оценить ущерб, нанесённый атакой ВСУ музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». В своём Telegram-канале она раскритиковала заявление организации об обеспокоенности и отсутствии доступа к району, назвав это неэффективным использованием средств.

«Оеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить «сотрудникам секретариата», — написала Захарова.

Дипломат также предложила провести для представителей организации экскурсию по местам атак ВСУ на российских журналистов и в Старобельск, чтобы они могли увидеть реальные последствия.