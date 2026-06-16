Более 90% полотна панорамы обороны Севастополя утрачено в результате атаки ВСУ

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», произошедший в результате удара беспилотников ВСУ, уничтожил более 90% живописного полотна и 99% предметного плана, создававшего эффект трёхмерности, сообщил музей.

При этом часть экспонатов удалось сохранить. Это пушки и ядра, металлические элементы. Некоторые экспонаты были заранее вывезены сотрудниками во время реставрационных работ, когда внутри здания установили защитную конструкцию. Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана, оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы.

Также охранились отдельные фрагменты полотна советских художников. На них изображены события 6 июня 1855 года — от Оборонительной башни Малахова кургана до боя за батарею Жерве.

Сейчас на объекте продолжаются аварийные работы. Как сообщили в Музее, сотрудники Спасательной службы города демонтируют поврежденные элементы кровли, чтобы обеспечить безопасность дальнейшего восстановления экспозиции.