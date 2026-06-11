Выставка с фрагментами панорам обороны Севастополя вызвала ажиотаж
Обложка © VK / Музей обороны Севастополя
В Севастополе выставка «Рубо. 170», открывшаяся в четверг в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения города, собрала более 500 посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя музея.
«Ажиотаж был большой, очень много людей хотели увидеть и уцелевшие фрагменты (панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». — Прим. Life.ru), и фрагменты панорамы Рубо. Очень большой интерес, многие приходили целыми семьями, чтобы показать детям. Выставку посетили более чем полтысячи человек с 14:00 до 18:00», — заявили в музее.
Напомним, в ночь на 10 июня украинский беспилотник самолётного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». После атаки начался масштабный пожар. По словам директора Музея обороны Севастополя, здание горело 13 часов, и всё это время сохранялась угроза обрушения купола. Как утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова, фрагменты панорамы Франца Рубо в музее «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» чудом уцелели после атаки ВСУ. В момент атаки они находились не в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.
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