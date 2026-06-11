Выставка с фрагментами панорам обороны Севастополя вызвала ажиотаж

В Севастополе выставка «Рубо. 170», открывшаяся в четверг в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения города, собрала более 500 посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя музея.

«Ажиотаж был большой, очень много людей хотели увидеть и уцелевшие фрагменты (панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». — Прим. Life.ru), и фрагменты панорамы Рубо. Очень большой интерес, многие приходили целыми семьями, чтобы показать детям. Выставку посетили более чем полтысячи человек с 14:00 до 18:00», — заявили в музее.