Деньги на восстановление разрушенной панорамы «Оборона Севастополя» уже найдены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета «Единой России». По его словам, для возвращения музея-панорамы к жизни будет сделано всё необходимое.

«Для восстановления разрушенной панорамы «Оборона Севастополя» будет сделано всё, деньги уже найдены», — подчеркнул Медведев.

Медведев также отметил, что Россия не собирается разрушать культурные объекты на Украине. При этом, по его словам, там есть другие «весьма привлекательные цели», о которых Вооружённым силам РФ забывать не следует.

В ночь на 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города-героя и объекту культурного наследия. Атака произошла около трёх часов ночи, после чего в здании начался сильный пожар с угрозой обрушения кровли.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, практически полностью уничтожено. При этом исторические фрагменты подлинной панорамы Франца Рубо чудом уцелели: на момент атаки они находились в другом филиале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом вандализма. В Кремле ранее заявляли, что музей обязательно восстановят. По оценкам, на возвращение панорамы «Оборона Севастополя» может уйти минимум пять лет.