Следователи нашли обломки беспилотника, атаковавшего панораму в Севастополе

Специалисты Следственного комитета России завершили работу на месте происшествия в Севастополе. В ходе осмотра территории эксперты обнаружили ключевые улики — фрагменты аппарата, совершившего налёт на здание музея-панорамы.

Инцидент оказался полностью зафиксирован системами видеонаблюдения. Оборудование запечатлело момент столкновения, что позволило получить наглядную картину случившегося.

Как сообщили представители Музея обороны города, все отснятые материалы уже переданы правоохранительным органам. По словам сотрудника учреждения, «эксперты следственного комитета уже обнаружили фрагменты беспилотника [атаковавшего панораму]. Также весь процесс удара попал на камеры, записи также переданы».

Сейчас следователи занимаются детальным анализом изъятых объектов и видеофайлов. Эта информация поможет установить траекторию полета и точные характеристики устройства.

Дальнейший ход расследования будет зависеть от результатов экспертизы. Полученные данные позволят специалистам сделать выводы о происхождении техники и характере совершённой атаки.

ЧП произошло в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник самолётного типа атаковал объект культурного наследия федерального значения. Речь идёт о панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». От удара загорелась кровля. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. За несколько часов помещения выгорели дотла, общая площадь пожара достигла 600 кв. метров.

Полностью ликвидировать возгорание удалось 11 июня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.