Икону Луганской Божией Матери доставили в зону специальной военной операции для военнослужащих 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал святыню командующему армией генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову в Главном храме Вооружённых сил РФ. После церемонии передачи представители военного духовенства совместно с органами военно-политической работы организовали доставку образа на позиции армии.

Сопровождающий икону протоиерей Дмитрий Скидаленко сообщил, что в течение дня святыню привезут в несколько подразделений, чтобы бойцы смогли помолиться и приложиться к иконе.

А ранее российские подразделения, действующие в зоне СВО, пресекли несколько попыток диверсионно-разведывательных групп противника прорваться через линию боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Украинские войска применяли различные тактические приемы для отвлечения внимания. Они использовали туман и дымовые завесы, чтобы скрыть свои перемещения, а также создавали видимость атак на одном направлении, готовясь нанести удар с другого. В результате противник был разгромлен всего за сутки и полностью вытеснен с этого участка.