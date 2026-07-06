Камчатским бойцам СВО впервые передали несколько тонн гребешка из дома

Военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты в зоне проведения спецоперации впервые получили партию камчатских морепродуктов. Несколько тонн гребешка от Тымлатского рыбокомбината уже доставлены бойцам. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодня мы получили от правительства Камчатского края гребешок камчатский, наш родной, в количестве полторы тысячи килограммов. Это было неожиданностью, когда нам позвонили из правительства и сказали, что есть такая возможность улучшить рацион питания и в таком количестве выдать нам гребешки», — рассказал начальник продовольственной службы бригады с позывным Щит о поступлении помощи.

Камчатские морепродукты впервые отправили бойцам в зону СВО. Видео © Telegram/ Солодов. Камчатка

По его словам, подобные поставки станут регулярными. Он отметил, что регион уже передаёт на фронт не только продукты, но и оборудование — дроны, тепловизоры и средства связи. Губернато считает, что не менее важно поддерживать защитников и другими способами и напоминать им о том, что дома их любят и ждут. Солодов договорился с руководством предприятия, что такие поставки станут системными. Губернатор поблагодарил генерального директора Тымлатского рыбокомбината Александра Литвиненко за неравнодушие и помощь фронту. Он выразил уверенность в том, что полезные камчатские деликатесы разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло родного края.