Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 09:22

ГраНата: Мать троих бойцов СВО наладила выпуск одеял-невидимок, которые берегут воинов на передовой

Мать троих бойцов СВО запустила производство антидрон-одеял в Омской области

Жительница Омской области наладила выпуск специальных одеял, способных укрыть бойцов на передовой от тепловизоров и дронов. Наталья, которую дети называют ГраНата за взрывной характер, — мать троих бойцов СВО. Историю сильной женщины Life.ru рассказали в Народном фронте.

Мама троих бойцов СВО шьёт антидроновые одеяла, которые спасают на передовой. Видео © Пресс-служба Народного фронта

Сначала в 2022 году по мобилизации на службу отправился её младший сын Василий. Вслед за ним контракты заключили старшие Максим и Александр. Первое время братья проходили службу в одном подразделении, однако позже их отправили на разные направления.

Пока сыновья защищают страну, их мать сплотила вокруг себя неравнодушных односельчан. Она переняла передовой опыт у активисток из Рязани и Томска, после чего запустила в своем селе мини-цех. Основной продукцией стали антидроновые одеяла, технология изготовления которых запатентована и прошла необходимые испытания, получив одобрение Минобороны.

Как отметили в Народном фронте, омские мастерицы, объединённые в группу «Мастерская для СВОих», уже направили первую партию таких изделий военным. Помимо пошива одеял, Наталья вместе с помощницами занимается и плетением маскировочных сетей. Для этих целей общественники доставили сельским труженицам рулоны спанбонда.

Особую мотивацию для работы женщине придаёт подарок детей. На 8 Марта сыновья преподнесли ей футболку с принтом «ГраНата», который теперь служит для неё талисманом.

«Матушка для СВОих»: История женщины, совершившей более 30 гуманитарных миссий на фронт
«Матушка для СВОих»: История женщины, совершившей более 30 гуманитарных миссий на фронт

Ранее медсестра ивановской 7-й городской больницы Виктория Горбанева вернулась домой, отработав полгода в зоне спецоперации. Перед отправкой в зону боевых действий медперсонал проходил тактическую подготовку на полигоне. Медиков обучали стрельбе и действиям в условиях штурма. В обязанности Горбаневой входили поиск раненых, оказание им первой помощи, а также эвакуация в стабилизационные пункты и госпитали.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба Народного фронта

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Народный фронт
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar