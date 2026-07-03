ГраНата: Мать троих бойцов СВО наладила выпуск одеял-невидимок, которые берегут воинов на передовой

Жительница Омской области наладила выпуск специальных одеял, способных укрыть бойцов на передовой от тепловизоров и дронов. Наталья, которую дети называют ГраНата за взрывной характер, — мать троих бойцов СВО. Историю сильной женщины Life.ru рассказали в Народном фронте.

Мама троих бойцов СВО шьёт антидроновые одеяла, которые спасают на передовой. Видео © Пресс-служба Народного фронта

Сначала в 2022 году по мобилизации на службу отправился её младший сын Василий. Вслед за ним контракты заключили старшие Максим и Александр. Первое время братья проходили службу в одном подразделении, однако позже их отправили на разные направления.

Пока сыновья защищают страну, их мать сплотила вокруг себя неравнодушных односельчан. Она переняла передовой опыт у активисток из Рязани и Томска, после чего запустила в своем селе мини-цех. Основной продукцией стали антидроновые одеяла, технология изготовления которых запатентована и прошла необходимые испытания, получив одобрение Минобороны.

Как отметили в Народном фронте, омские мастерицы, объединённые в группу «Мастерская для СВОих», уже направили первую партию таких изделий военным. Помимо пошива одеял, Наталья вместе с помощницами занимается и плетением маскировочных сетей. Для этих целей общественники доставили сельским труженицам рулоны спанбонда.

Особую мотивацию для работы женщине придаёт подарок детей. На 8 Марта сыновья преподнесли ей футболку с принтом «ГраНата», который теперь служит для неё талисманом.