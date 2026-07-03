ГраНата: Мать троих бойцов СВО наладила выпуск одеял-невидимок, которые берегут воинов на передовой
Мать троих бойцов СВО запустила производство антидрон-одеял в Омской области
Жительница Омской области наладила выпуск специальных одеял, способных укрыть бойцов на передовой от тепловизоров и дронов. Наталья, которую дети называют ГраНата за взрывной характер, — мать троих бойцов СВО. Историю сильной женщины Life.ru рассказали в Народном фронте.
Мама троих бойцов СВО шьёт антидроновые одеяла, которые спасают на передовой. Видео © Пресс-служба Народного фронта
Сначала в 2022 году по мобилизации на службу отправился её младший сын Василий. Вслед за ним контракты заключили старшие Максим и Александр. Первое время братья проходили службу в одном подразделении, однако позже их отправили на разные направления.
Пока сыновья защищают страну, их мать сплотила вокруг себя неравнодушных односельчан. Она переняла передовой опыт у активисток из Рязани и Томска, после чего запустила в своем селе мини-цех. Основной продукцией стали антидроновые одеяла, технология изготовления которых запатентована и прошла необходимые испытания, получив одобрение Минобороны.
Как отметили в Народном фронте, омские мастерицы, объединённые в группу «Мастерская для СВОих», уже направили первую партию таких изделий военным. Помимо пошива одеял, Наталья вместе с помощницами занимается и плетением маскировочных сетей. Для этих целей общественники доставили сельским труженицам рулоны спанбонда.
Особую мотивацию для работы женщине придаёт подарок детей. На 8 Марта сыновья преподнесли ей футболку с принтом «ГраНата», который теперь служит для неё талисманом.
Ранее медсестра ивановской 7-й городской больницы Виктория Горбанева вернулась домой, отработав полгода в зоне спецоперации. Перед отправкой в зону боевых действий медперсонал проходил тактическую подготовку на полигоне. Медиков обучали стрельбе и действиям в условиях штурма. В обязанности Горбаневой входили поиск раненых, оказание им первой помощи, а также эвакуация в стабилизационные пункты и госпитали.
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Обложка © Пресс-служба Народного фронта