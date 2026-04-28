«Там нужна помощь»: История медсестры-матери шестерых детей, вернувшейся из зоны СВО
Многодетная мама-медсестра вернулась домой после полугода работы на фронте
Виктория Горбанева. Обложка © VK / Городская клиническая больница № 7 г. Иваново
Медицинская сестра 7-й городской больницы Виктория Горбанева вернулась домой после шести месяцев работы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе больницы Ивановской области.
Медсестра и мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась домой через полгода. Фото © VK / Городская клиническая больница № 7 г. Иваново
В больнице рассказали, что Виктория Горбанева ещё с молодости интересовалась разными направлениями медицины и имеет большой практический опыт. Во время пандемии коронавируса, когда стационар учреждения перепрофилировали в инфекционный госпиталь, она вместе с коллегами практически круглосуточно находилась на работе.
В зоне спецоперации медики проходили тактическую подготовку на полигоне, учились стрельбе и действиям в условиях штурма. В обязанности Виктории входили поиск раненых, оказание первой помощи, эвакуация бойцов в стабилизационные пункты и госпитали. По её словам, медицинские манипуляции не вызывали сложностей, поскольку этим она занимается всю жизнь, однако самым тяжёлым оказалось моральное напряжение.
Медсестра и мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась домой через полгода. Фото © VK / Городская клиническая больница № 7 г. Иваново
Она также отметила серьёзную физическую нагрузку: передвижение в полной экипировке и постоянная работа в движении на протяжении всего дня. Поддержку, по словам медсестры, ей давали письма и сообщения из дома, где её ждут шестеро детей.
«Сейчас я постоянно прислушиваюсь к тишине, и это очень непривычно. Мы ночевали примерно в 2 километрах от линии фронта в подвалах. Даже под землей слышны звуки - бомбят, летают дроны. Как никто другой я знаю цену этой тишине», — заключила она.
Ранее житель России с позывным Марсель отправился в зону спецоперации в 61 год, не предупредив об этом своих близких. Мужчина заключил контракт в 2023 году. Сейчас у него уже восьмой контракт подряд. Марсель является отцом семерых детей и дедушкой пятерых внуков. В семье ожидают рождения шестого внука.
