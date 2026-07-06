Новости СВО 6 июля: Окружение Дружковки и прорыв обороны ВСУ в Юрченково, ВКС разносят позиции под Изюмом, Киев теряет 800 тысяч граждан Оглавление Сумская область 6 июля: бои в Марьино ДНР 6 июля: окружение Дружковки и сражение за Щурово Харьковская область 6 июля: «Север» зашёл в Юрченково, в Изюме горит нефтебаза Карта СВО на 6 июля 2026 года Польша раскроет объём военной помощи для ВСУ Потери Украины: 800 тысяч граждан ежегодно В Изюме горит нефтебаза, а в Чернобаевке газовая станция, Армия России окружает Дружковку, в Польше рассекретят всю военную помощь Украине — дайджест Life.ru. 5 июля, 21:07 Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сумская область 6 июля: бои в Марьино

За прошедшие сутки артиллерия и авиация Армии России нанесли удары по скоплениям пехоты и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Кияницы, Малой Слободки, Хмелёвки, Дернового и Краснополья.

— В Сумы на восстановление боеспособности выведены с Купянского направления некоторые подразделения 41-й механизированной бригады противника, часть из которых уже отправили на позиции в лесные массивы, — сообщают авторы ресурса «Северный ветер».

В Сумском районе штурмовики продвинулись на девяти участках на глубину до 300 метров. Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, сёлах Марьино и Новая Сечь, посёлке Хотень и в окрестностях этих населённых пунктов.

ДНР 6 июля: окружение Дружковки и сражение за Щурово

Освобождение Константиновки — важный этап в операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации.

— Контроль второго по размеру города после Мариуполя из освобождённых открывает путь с юго-востока на Краматорск, путь к которому преграждает только Дружковка, — поделился военный корреспондент Павел Кукушкин.

Бои за Дружковку уже начались. Этот город меньше Константиновки, и там отсутствует такое скопление промышленных предприятий, которые ВСУ могли бы адаптировать под свои укрепления.

Параллельно с востока к Дружковке с боями продвигаются подразделения Добровольческого корпуса Минобороны России, оказывая помощь штурмовым отрядам, которые двигаются с южной и юго-западной сторон, резюмировал Павел Кукушкин.

На Краснолиманском направлении наступает 25-я армия группировки «Запад». Наши бойцы ведут бои в окрестностях села Щурово.

— При активном применении ударных беспилотных летательных аппаратов и поддержке артиллерии штурмовики ВС РФ продвигаются в лесном массиве нацпарка «Святые горы», уничтожая живую силу и технику противника, — сообщают авторы канала «Оперативный простор».

Авиация ВКС РФ продолжает наносить авиаудары по пунктам управления беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 117-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Щурово и населённого пункта Райгородок.

Операторы БПЛА ВС РФ атаковали места размещения ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Харьковская область 6 июля: «Север» зашёл в Юрченково, в Изюме горит нефтебаза

На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» вошли в населённый пункт Юрченково, сообщают авторы канала военной картографии DIVGEN. Также в этом районе штурмовики ВС РФ за сутки продвинулись на 12 участках на глубину до 700 метров.

— В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах продолжаются наступательные действия, при зачистке подвалов взят в плен один военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка, в его окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Помимо ударов авиации ВКС РФ по переправам, операторы дронов группировки «Запад» уничтожают тыловые объекты ВСУ в Харьковской области.

— Зафиксированы удары по газораспределительной станции в Чернобаевке и нефтяному резервуару в городе Изюм, что наносит урон снабжению подразделений ВСУ топливом и энергией, — передаёт канала «Оперативный простор».

Карта СВО на 6 июля 2026 года

Карта СВО на 6 июля 2026 года. ВС РФ штурмуют Юрченково. Фото © Telegram / DIVGEN Карты СВО

Польша раскроет объём военной помощи для ВСУ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после консультации с премьер-министром Дональдом Туском дал поручение рассекретить всю помощь, оказанную Польшей Украине начиная с 2022 года.

— Сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы, — сообщил глава польского оборонного ведомства.

Польша является одним из крупнейших военных и финансовых доноров Украины, однако значительная часть помощи шла без публичной огласки и детального раскрытия номенклатуры. Рассекречивание закрытой части пожертвований во многом позволит понять, кто, как и при каких условиях получал польские вооружения и финансовую помощь.

Поводом для такого шага послужили заявления польской оппозиции о якобы тайной передаче Киеву дорогостоящих ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Потери Украины: 800 тысяч граждан ежегодно

Примерно 800 тысяч человек ежегодно теряет Украина. Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

— 500 тысяч человек — это чистая миграция — разница между теми, кто вернулся в страну, и теми, кто уехал. Ещё около 250 тысяч — превышение смертности над рождаемостью, — отметил Кущ.

Аналитик пожаловался, что из-за убыли населения украинский бизнес стагнирует, а вместе с ним снижается и покупательная способность граждан.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 5 июля.

Авторы Артём Артёмов