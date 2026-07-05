Новости СВО 5 июля: Освобождение Земляного Яра, Лосёвки и Василевки, бои за Хотень, зачистка Красного Лимана, отступление ВСУ за Оскол Оглавление Сумская область 5 июля: бои за Хотень и Новую Сечь Харьковская область 5 июля: освобождение Лосевки и Земляного Яра ДНР 5 июля: Зачистка Красного Лимана и освобождение Василевки Карта СВО на 5 июля 2026 года Зеленский в панике просит переговоры Италия хочет ускорить переговоры между Москвой и Киевом ВС РФ подходят к Красному Лиману с Харьковской области, Италия требует пересмотреть снабжение Украины, в Кремле напомнили Киеву, где столица России, — дайджест Life.ru. 4 июля, 21:07 Армия Россия заняла новые рубежи в ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 5 июля: бои за Хотень и Новую Сечь

Штурмовики группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области ради создания «буферной зоны» вдоль границ России. За сутки ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Сум, Уланово, Могрицы, Дьяковки, Юровки, Казацкого, Толстодубово, Газопроводного и Краснополья.

​— В Сумском районе региона штурмовики Армии России продвинулись на девяти участках до 400 метров. Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, сёлах Марьино, Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населённых пунктов, — передают авторы канала «Северный ветер».

​Южнее села Новая Сечь была вскрыта попытка контратаки 71-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого поражения штурмовая группа противника уничтожена. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях, а в Краснопольском районе — в лесных массивах.

Харьковская область 5 июля: освобождение Лосевки и Земляного Яра

​В ходе личного доклада Верховному главнокомандующему ВС РФ командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил об успешном завершении наступательной операции по освобождению села Земляной Яр в Волчанском районе.

​— Штурмовики 128-й мотострелковой бригады группировки «Север» полностью сломили сопротивление противника, выбив последние группы ВСУ из населённого пункта, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Освобождённое село полностью зачищено. Оно вплотную примыкает к некогда крупному логистическому центру ВСУ — посёлку Белый Колодезь, где уже зафиксировано окружение подразделений 11-го пограничного отряда, оставшихся без снабжения и связи в этом посёлке.

Вторым крупным успехом северян в Харьковской области стало полное освобождение Лосёвки — исторического села, основанного ещё в 1670 году (до 2016 года известного как Пролетарское).

​— Бойцы 82-го мотострелкового полка уничтожили очаги сопротивления 120-й бригады территориальной обороны ВСУ, полностью очистив Лосёвку от присутствия противника, — передают авторы «Северного ветра».

Освобождение села Лосёвка позволило существенно расширить полосу безопасности в Волчанском районе и создало идеальный плацдарм для дальнейшего наступления.

​— Занятие Лосёвки и Украинского позволило преодолеть первую и самую мощную оборонительную линию ВСУ на этом участке. ВС РФ фактически зашли в тыл украинскому гарнизону в Белом Колодце — главному логистическому хабу и ключевой точке сопротивления противника, — поделился военный обозреватель Юрий Подоляка.

Этим манёвром группировка «Север» поставила под удар снабжение всего Большебурлукского выступа. Переоценить потерю этого узла для ВСУ невозможно: окружение и последующее падение Белого Колодезя теперь становится исключительно вопросом времени, так как пути отхода для остатков украинского гарнизона полностью перерезаются.

Группировка «Запад», наступая на своём участке, освободила сразу четыре населённых пункта Харьковской области: Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку.

​— Все четыре — сёла Боровской поселковой громады Изюмского района. Шийковка — самое крупное из них, вытянуто вдоль реки Боровая и непосредственно примыкает к посёлку Боровая, — передаёт военный корреспондент Александр Коц.

Тактически четыре пункта закрывают южный участок Боровского плацдарма ВСУ. Шийковка была последним выступом противника вверх по реке Боровая после освобождения самого посёлка Боровая. Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина ложатся на линию Новоплатоновка — Шийковка — Нижнее Солёное, замыкающую украинский выступ на левом берегу Оскола. С юга к этому же выступу подтягивается Краснолиманское направление.

Операторы БПЛА ВС РФ поразили личный состав ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 5 июля: Зачистка Красного Лимана и освобождение Василевки

Подразделения группировки «Центр» освободили село Василевка.

​— Населённый пункт расположен примерно в 13 километрах северо-западнее Красноармейска и в 10 километрах юго-западнее Доброполья, вдоль долины реки Бык, — поделился военкор Александр Коц.

Освобождённая Василевка лежит на юго-западном подступе к Добропольскому узлу, тогда как Кутузовка и Новый Донбасс замыкают Доброполье с востока. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину назвал Кутузовку, Василевку и Новый Донбасс ключевыми приобретениями группировки «Центр» севернее Красноармейска.

На Краснолиманском направлении штурмовики 25-й армии группировки «Запад» наступают южнее населённого пункта Ильичёвка.

​— Наши бойцы продвигаются вдоль системы озёр юго-западнее населённого пункта, оттесняя противника в пойму реки Северский Донец, — сообщают авторы канала «Оперативный простор».

Параллельно идёт работа по зачистке самого Красного Лимана от ВСУ. Штурмовики «Запада» выбивают разрозненные группы противника из городской застройки.

На Рубцовском направлении «Запад» продвигается в окрестностях села Крымки.

— При поддержке ударных БпЛА наши войска уничтожают живую силу и технику противника западнее и восточнее населённого пункта, выполняя действия по охвату Крымки с целью дальнейшего вытеснения боевиков ВСУ на правый берег реки Оскол, — передаёт «Оперативный простор».

Карта СВО на 5 июля 2026 года

Карта СВО на 5 июля 2026 года. ВС РФ освободили Лосёвку. Фото © Telegram / divgen

Зеленский в панике просит переговоры

Освобождение Константиновки кардинально меняет тактическую картину на Донбасском фронте. В оперативном окружении группировки ВСУ оказались ключевые узлы обороны противника.

Разведка и ДРГ уже работают в непосредственной близости от Доброполья (считаные километры до черты города), а в пригороде Дружковки — Алексеево-Дружковке — завязались тяжёлые бои за плацдарм. В Белицком российские штурмовики контролируют до 30% кварталов, выбивая противника из укрепрайонов. Начата фаза активного штурма Святогорска, где наши флаги уже закреплены на северных и западных окраинах (контроль — порядка 15–20% территории).

Таким образом, после взятия Константиновки завершение освобождения всей Донецкой Народной Республики становится вопросом тактического времени.

Италия хочет ускорить переговоры между Москвой и Киевом

Италия выступила за пересмотр механизмов поддержки Украины перед предстоящим саммитом НАТО.

​— В Риме предлагают исключить из проекта документа упоминание 2027 года в качестве фиксированного срока предоставления военной помощи Киеву, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Итальянские чиновники считают, что таким способом решить конфликт между Россией и Украиной можно будет гораздо быстрее. При этом Рим, вероятнее всего, не станет блокировать консенсус по итоговому документу, даже если союзники по НАТО сохранят первоначальную редакцию.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 4 июля.

Авторы Артём Артёмов