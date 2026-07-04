Новости СВО 4 июля: Освобождена Константиновка и Александровка, удар по Токмаку, Трамп обещает мир на Украине к 2029 году Оглавление ДНР 4 июля: флаг России над Константиновкой Сумская область 4 июля: уничтожение 119-й бригады ТрО Днепропетровская область 4 июля: взятие Александровки Запорожская область 4 июля: теракт в Токмаке Карта СВО на 4 июля 2026 года Варшава ставит ультиматум Зеленскому: конфликт из-за УПА* Трамп закончит конфликт на Украине к окончанию срока ВС РФ взяли Константиновку и продвинулись в Днепропетровской области, вышли к границе ДНР ещё на одном участке, Польша списывает истребители, которые должна была получить Украина, Вашингтон выделяет на СВО ещё три года — дайджест Life.ru. 3 июля, 21:07 Армия России создала плацдарм у Покровского. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ДНР 4 июля: флаг России над Константиновкой

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Константиновки. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Глава государства пообщался с командирами штурмовых подразделений. Верховный главнокомандующий поблагодарил военнослужащих за героизм и успешную работу. По словам Путина, освобождении Константиновки — важный этап во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ

Украинские подразделения пытались покинуть город. Фактически им это удалось сделать. В качестве убежища они выбрали строение в соседней Алексеево-Дружковке.

— Убежище просуществовало недолго: координаты цели оперативно ушли на огневые позиции, и артиллеристы нанесли решающий удар. Результат — объект уничтожен, вместе с ним ликвидирована и укрывавшаяся в нём живая сила противника, — прокомментировал уничтожение противника военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военный аналитик Анатолий Радов рассказал о боях в районе села Гришино. Подразделения Армии России продвинулись севернее этого населённого пункта, а также зашли в Сергеевку. Это село находится на границе ДНР.

ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 4 июля: уничтожение 119-й бригады ТрО

Армия России продвигается в Писаревке, сёлах Марьино, Новая Сечь и посёлке Хотень. Наступление идёт в Бачевске. В Краснопольском районе ВС РФ продвигаются к районному центру. На последнем участке ВСУ несут большие потери, которые киевское командование скрывает.

— Командование 4-го батальона 119 ОБр ТерО уведомило родственников пропавших без вести солдат подразделения, что сотни останков были складированы в импровизированных моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Большой (Великий) Прикол. Однако, по информации «офицеров» бригады, все строения «внезапно» сгорели в ходе боевых действий вместе с телами военнослужащих, — сообщили в группировке «Север».

В Сумской области за сутки ликвидировано свыше 160 человек, уничтожены САУ «Богдана», миномёты, израильская РЛС ПВО RADA, станция РЭБ «Дамба», пикапы, багги и квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Днепропетровская область 4 июля: взятие Александровки

ВС РФ освободили Александровку. Населённый пункт взяли штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

— Дальше по логике карты — форсирование Волчьей и выход на восточные окраины Покровского, а также сжатие противника вдоль дороги Покровское – Гуляйполе, единственной сквозной рокады, связывающей днепропетровский выступ ВСУ с запорожским тылом, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Запорожская область 4 июля: теракт в Токмаке

Группировка «Восток» наступает и в Запорожской области. Бои идут западнее Воздвижевки, Верхней Терсы и Новосёловки. Подразделения ВСУ отступают, совершая военные преступления. Украинские операторы БПЛА нанесли удар по рынку в городе Токмак. Несколько человек погибло, десятки получили ранения.

— Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьёт по гражданским объектам, — заявил глава региона Евгений Балицкий.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что случившееся в очередной раз подтверждает беспощадность и жесткость властей Украины по отношению к мирным жителям.

Карта СВО на 4 июля 2026 года

Карта СВО на 4 июля 2026 года. ВС РФ освободили Александровку. Фото © Telegram / divgen

Варшава ставит ультиматум Зеленскому: конфликт из-за УПА*

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский должен найти выход из ситуации, сложившейся между Варшавой и Киевом. Проблемы начались после того, как руководство Украины присвоило одному из воинских подразделений почётное наименование «героев УПА*».

— Я сказал ему, что он несёт ответственность за то, чтобы найти способ снизить эту напряжённость, — сказал Туск.

Кроме того, Польша не передаст Украине истребители МиГ-29. Самолёты будут снимать с вооружения и утилизируют.

Трамп закончит конфликт на Украине к окончанию срока

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна выразила мнение, что президент Дональд Трамп завершит конфликт на Украине к окончанию своей каденции. Его полномочия истекают 20 января 2029 года.

— Мы добьёмся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа, — сказала Луна.

По её мнению, некоторые члены Конгресса будут недовольны окончанием боевых действий из-за того, что не смогут более на нём заработать.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 3 июля.

Авторы Даниил Черных