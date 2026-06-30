Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников Оглавление Монако шокировано первым терактом Король кол-центров и миллиарды Европа в шоке от разборок Тихое Монако шокировано убийством богача с Украины Вадима Ермолаева, ранены его жена и сын. Основная версия — месть. Он владел сетью мошеннических кол-центров, обманувших россиян на миллиарды. Ещё Ермолаев был личным врагом Зеленского. Подробности — на Life.ru. 30 июня, 12:26 Олигарх-мошенник из Днепра поплатился жизнью за обман россиян или отказ делиться с офисом президента? Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / shot, © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / ЕРА, © Shutterstock / FOTODOM / vi73

Монако шокировано первым терактом

Вечером 29 июня 2026 года на улице Ревёран-Пер-Луи-Фролла в Монако, неподалёку от площади де Мулен и границы с Францией, прогремел взрыв, который местные власти назвали первым терактом в истории княжества. Пострадавшие — супружеская пара 50–60 лет и 13-летний подросток. Все трое — граждане Украины. По уточнённым данным, речь идёт об украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве, его жене и сыне.

Взрослые в критическом состоянии были доставлены в больницу Пастера в Ницце, парня госпитализировали в медицинское учреждение «Ленваль» с травмами средней степени тяжести. По имеющейся информации, женщина получила настолько тяжёлые ранения, что ей пришлось ампутировать ноги.

По данным следствия, неизвестный оставил рюкзак со взрывным устройством у входа в жилой дом незадолго до того, когда несколько человек зашли внутрь. Сработавшая бомба, предположительно, была начинена болтами и дробью для усиления поражающего эффекта.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого: оставив рюкзак, он ушёл пешком в сторону соседнего французского города Босолей. Полиция Монако ввела «красный план» перехвата, усилив проверки на границе и досматривая въезжающий транспорт. Однако, по последним данным, подозреваемого всё ещё не нашли.

У полиции Монако есть фото подозреваемого в теракте. Фото © Telegram / shot, shot

Король кол-центров и миллиарды

Вадиму Ермолаеву 58 лет, он уроженец Днепропетровской области. В 2021 году Forbes Ukraine оценивал его состояние в 220 млн долларов, включив в топ-100 богатейших граждан страны, в котором коммерсант занял 50-е место.

Ермолаев — основатель корпорации «Алеф», крупнейшего застройщика Днепропетровска. В своё время он контролировал знаковые городские объекты — «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», а также агробизнес и спиртовые заводы. По приблизительным подсчётам в 2024 году, только официально состояние бизнесмена оценивалось почти в 500 млн долларов.

Реальные доходы могут значительно превосходить упомянутые цифры — если верить украинским источникам, семья Ермолаева могла контролировать в Днепропетровске мошеннические кол-центры, ежегодно выуживавшие у россиян десятки миллиардов рублей.

Этим якобы занимался сын Артур — бывший президент Федерации киберспорта Украины. В декабре 2025 года он был задержан на Кипре по запросу Интерпола за организацию кол-центров. Под контролем семьи Ермолаевых могут находиться более 150 кол-центров с 10–15 тысячами операторов. Общий заработок может составлять десятки миллионов долларов — по данным российских властей, на своём пике — в 2024 году — телефонные мошенники выманили у россиян до 300 миллиардов рублей. А только за последнее полугодие 2026 года, по данным ЦБ, граждане России стараниями украинских лишились около 8 миллиардов рублей.

При этом среди обманутых есть и очень влиятельные люди, у которых за раз выманивали по несколько сотен миллионов рублей. Причём параллельно они лишались не только денег, но также продавали свои квартиры и другое имущество. Ранее Life.ru писал о наиболее резонансных случаях подобного вымогательства. Возможно, кто-то из влиятельных родственников обманутых мог заняться поисками организаторов этих схем — и в итоге вышел на Ермолаева.

Кроме того, у бизнесмена были влиятельные враги и на Украине. У олигарха начались неприятности, когда он стал финансировать конкурентов Зеленского. Якобы это не понравилось офису президента и ему «дали понять, что пора делиться активами». Ермолаев вроде бы отказался, за что и поплатился персональными санкциями — с декабря 2023 года указом Зеленского в течение 10 лет ему запретили заниматься бизнесом в стране, участвовать в приватизации госимущества, а также заблокировали все активы.

Официальной причиной введения санкций в СБУ назвали деятельность Ермолаева в Крыму — после Майдана 2014 года коммерсант не свернул свой алкогольный бизнес на полуострове, а перерегистрировал его в соответствии с российским законодательством и платил налоги в бюджет России. При этом сам Ермолаев отрицал это, утверждая, что активы были национализированы «оккупантами».

Европа в шоке от разборок

Реакция на теракт появилась практически сразу. Князь Монако Альбер II выступил с заявлением, назвав произошедшее «одиозным актом» и заверив, что все службы княжества мобилизованы для обеспечения безопасности. Цитируя князя, информагентство Associated Press подчеркнуло шоковое состояние элитного государства на Лазурном побережье.

Фото © ТАСС / Philippe Magoni / АР

Западные СМИ — от BFMTV и Le Figaro до AP и DW — оперативно сообщили о взрыве, фокусируясь на его беспрецедентности для Монако и личностях пострадавших. Французская пресса со ссылкой на источник, близкий к расследованию, подтвердила, что целью атаки стал украинский олигарх Вадим Ермолаев, а все трое пострадавших — члены его семьи. Мэр Ниццы также осудил взрыв как акт насилия и выразил соболезнования.

Для Монако этот теракт стал не просто чрезвычайным происшествием, но и ударом по имиджу одного из самых безопасных мест в мире. На протяжении десятков лет в мире княжество позиционировалось как «тихая гавань» для большого капитала в Европе. Сюда везли и здесь хранили деньги многие крупные бизнесмены. А в последние годы здесь стал активно оседать и украинский капитал.

Теракт высветил новую крайне неприятную для Европы тенденцию: разборки на Украине переместились на тихий Лазурный берег. Например, бывший депутат Верховной рады и ныне российский политик Олег Царёв оценил происшествие как следствие того, что новые украинские олигархи во многом сделали свои капиталы на войне.

— Логично, что и соответствующие методы решения вопросов эти люди импортировали за собой из Украины в Монако, — написал он у себя в аккаунте.

Интересно, что украинские официальные лица никак не прокомментировали случившееся, несмотря на то что целый ряд киевских СМИ квалифицировали произошедшее как покушение на Ермолаева, а в соцсетях и мессенджерах Незалежной напрямую писали о конфликте коммерсанта с офисом президента на почве контроля над мошенническими кол-центрами, обманывающими граждан России и Европы.

Авторы Евгений Кузнецов