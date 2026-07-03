Новости СВО 3 июля: Штурм Пискуновки и зачистка Константиновки, разгром 513-го рембата ВСУ, поляки переименовали Украину в Малопольшу Оглавление Сумская область 3 июля: разбит 513-й батальон ВСУ ДНР 3 июля: освобождение Пискуновки и зачистка Константиновки Карта СВО на 3 июля 2026 года Польша переименовала Украину в Малопольшу из-за Волыни Санкции ЕС против России: ответ на удары возмездия Армия России продвинулась вдоль Северского Донца в ДНР, в Сумской области наступление по нескольким направлениям, Польша и Украина продолжают дипломатический конфликт, Каллас придумала ответ на удары возмездия — дайджест Life.ru. 2 июля, 21:07 ВС РФ наступают на позиции ВСУ на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 3 июля: разбит 513-й батальон ВСУ

Армия России продвигается вглубь Сумской области. Бои идут в Писаревке, сёлах Марьино, Новая Сечь, посёлке Хотень. На границе с Курской областью ВС РФ продвигаются в Бачевске. В Краснопольский район Киев бросил дополнительные силы, которые уже понесли потери.

— Командование 14-й АК ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119 ОБр ТерО доукомплектовало боевые группы бригады Территориальной обороны военнослужащими 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутино, — сообщили в группировке «Север».

За сутки ВСУ потеряли свыше 160 человек, а также САУ «Гвоздика», гаубицу М-101, миномёты, пикапы, багги, грузовые автомобили, БПЛА и НРТК.

В Сумах уничтожена заправочная станция. В «Севере» отметили, что украинские войска используют гражданскую инфраструктуру в своих целях. На некоторых АЗС даже есть заправка по специальным талонам.

Подразделения Южной группировки войск уничтожили личный состав и технику ВСУ в районе Константиновки. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 3 июля: освобождение Пискуновки и зачистка Константиновки

Южная группировка ВС РФ освободила Пискуновку. Российские войска продвигаются вдоль реки Северский Донец в сторону Николаевки.

— Тактически Пискуновка замыкает связку Малая Пискуновка — Пискуновка — Стародубовка вдоль правого берега Северского Донца. Дальше, по логике, — сама Стародубовка и охват Николаевки с севера, вдоль русла. Николаевка — северо-восточные ворота Славянско-Краматорской агломерации: через неё замыкается кольцо давления на Славянск с востока, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о завершении зачистки Константиновки. За сутки ВСУ потеряли в этом городе до 80 человек. Военный корреспондент Павел Кукушкин в эфире Первого канала сообщил, что украинские военнослужащие, оставшиеся в Константиновке, это уже разрозненные группы.

— Никакой подпитки, никакой возможности прорыва к ним с так называемой большой земли у ВСУ нет, то есть они обречены. Многие из них даже не знают, что они в окружении, — отметил Кукушкин.

ВС РФ закрепляются в Красном Лимане. Согласно информации российского оборонного ведомства, в городе начинается разминирование. Украинские подразделения потеряли здесь ещё 30 человек.

Карта СВО на 3 июля 2026 года

Карта СВО на 3 июля 2026 года. ВС РФ освободили Пискуновку. Фото © Telegram / divgen

Польша переименовала Украину в Малопольшу из-за Волыни

Конфликт Киева и Варшавы выходит на новый уровень. Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий переименовал Западную Украину в Восточную Малопольшу.

— Прославление Бандеры и преступников, совершивших бесчеловечные преступления и геноцид на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведёт к Западу, к миру цивилизации, общих европейских и трансатлантических ценностей, — заявил Богуцкий.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский раскритиковал Украину за нежелание принимать правду.

— В вопросе геноцида на Волыни всё ясно, и мы имеем право ожидать от наших украинских партнёров понимания правды и правдивых высказываний и том, что там произошло, — сказал Кервиньский.

Санкции ЕС против России: ответ на удары возмездия

После массированного удара России по военным объектам Украины глава европейской дипломатии Кайя Каллас предложила ввести новые санкции против российских производителей оружия.

— Я предложу ввести санкции против дополнительных организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на эти удары, — сообщила Каллас.

По её словам, Европа и дальше готова «повышать цену войны», чтобы Россия вышла на мирное соглашение. Примечательно, что Москва уже много раз заявляла о готовности заключить устойчивый мир. Киеву поступало предложение вывести войска из Донбасса, чтобы заключить договор.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 2 июля.

Авторы Даниил Черных