Шквал небесной кары: 496 «Гераней» и 70 ракет разнесли элитный Киев, заводы и артерии ВСУ Оглавление Удар по Киеву: атакованы заводы и элитный ЖК Атаки на аэродромы и газораспределительные станции Зеленский выпрашивает ПВО и лицензии Армия России ответила на удары по нашим регионам. 570 ракетами и БПЛА обрушились на города Украины. Какие цели поражены — в материале Life.ru. 2 июля, 09:38 ВС РФ нанесли удар возмездия по Киеву и регионам Украины. Обложка © ChatGPT

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам на Украине. По данным Воздушных сил Украины, в атаке участвовали 496 БПЛА разных типов, 34 крылатые ракеты Х-101, восемь крылатых ракет «Калибр», четыре Х-59/69, 24 «Искандера-М». Якобы киевские войска сбили 524 цели.

— В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, — рассказали в Минобороны.

Российские ракеты и БПЛА прилетели в Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Удар по Киеву: атакованы заводы и элитный ЖК

В Министерстве обороны заявили, что поражено предприятие ООО «РАДИОНИКС», занимавшееся выпуском комплектующих для ракет «Фламинго» и «Нептун». Под удар также попали мощности ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА». Оно выпускало БПЛА Ан-196 «Лютый», «Магура УА» и другие. Также атакованы были АО «Киевский радиозавод», ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА», ГП «Антонов», «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 и газораспределительные станции.

Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что под удар попал жилой комплекс Taryan Towers, в котором украинская элита имеет собственность. Недвижимость оформляется на подставных людей, но фактически в квартирах проживают сотрудники СБУ, бывшие и действующие государственные служащие, а также предприниматели. Шарий отмечает, что ракеты или БПЛА могли случайно попасть в ЖК.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков рассказал об ударе по отелям CityHotel Residence и Premier Palace. Прилёты туда он связывает с нахождением там важных людей. Сама же атака имела несколько особенностей.

— Во-первых, количество суммарно применённых за одну ночь ракет по одному отдельно взятому городу (Киеву) было рекордным <…> Второй важнейшей особенностью ударов стало массированное применение реактивных «гераней» (противник насчитал многие десятки единиц). Что также резко обнулило возможности по их перехвату со стороны мобильных огневых групп. Как итог, в городе очень много точных прилётов и «мест падения обломков сбитых ракет и БПЛА», — прокомментировал удар военный блогер Юрий Подоляка.

Спутники NASA фиксируют большое число пожаров в Киеве. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa

Атаки на аэродромы и газораспределительные станции

Военный корреспондент Александр Коц сообщил об ударах по аэродромам Васильков, Гостомель, Красная Слободка, Городня и Миргород.

— Миргородский район остаётся приоритетной точкой. Миргородская авиабаза — это то, что осталось от полтавского истребительного узла после ударов 2024 года по Су-27, — отметил Коц.

После прилёта БПЛА в Павлограде начался пожар. Военкор Евгений Поддубный рассказал об ударе по газовой станции. Её уничтожение может ухудшить ситуацию во всей Днепропетровской области.

— Этот объект играл важную роль в инфраструктуре региона: он обеспечивал распределение газа как для нужд города, так и для работы промышленных предприятий. Вывод станции из строя влечёт за собой сбой в работе коммунального сектора и, что самое важное, — остановку производственных процессов в Павлоградском промышленном узле, — объяснил Поддубный.

Зеленский выпрашивает ПВО и лицензии

Владимир Зеленский использовал удар возмездия для обращения к западным партнёрам. Руководитель Украины просит ракеты для ПВО и финансирование программы PURL. Через неё европейцы проводят сделки с США по покупке вооружения для Украины.

— Снабжение ПВО для Украины — это абсолютно первоочередной и критический вопрос. Важно, чтобы были взносы в программу PURL: это то, что прямо работает на спасение людей. Каждая наша двусторонняя договорённость с партнёрами о ПВО действительно помогает, — написал Зеленский в социальных сетях.

Кроме того, Зеленский напомнил о желании Украины самой производить ракеты для ЗРК Patriot. Это подтверждает, что у Киева критически низкие запасы боеприпасов для этих систем.

Авторы Даниил Черных