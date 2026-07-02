Новости СВО 2 июля: Взяты Украинское и Копани, крах 28-й бригады ВСУ в Константиновке, наступление на Орехов, Залужный бросил вызов Зеленскому Оглавление Сумская область 2 июля: уничтожение операторов БПЛА Харьковская область 2 июля: Украинское под контролем России Запорожская область 2 июля: освобождены Копани ДНР 2 июля: бои в Константиновке и Красном Лимане Карта СВО на 2 июля 2026 года Эстония поможет ВСУ координировать БПЛА на Санкт-Петербург Выборы на Украине: Залужный против Зеленского Армия России продвинулась в Запорожской и Харьковской областях, организованная оборона Константиновки закончена, Эстония готова отправлять БПЛА на Санкт-Петербург, экс-главком ВСУ Залужный хочет идти на выборы — дайджест Life.ru. 1 июля, 21:07 Армия России расширила буферную зону у Белгородской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Сумская область 2 июля: уничтожение операторов БПЛА

Группировка войск «Север» ведёт бои в Бачевске. Вдоль этого села пролегает трасса Е-391. Освобождение населённого пункта позволит отодвинуть ВСУ от границы Курской области.

— Южнее Бачевска противник развернул разветвлённую сеть ПУ БпЛА, по которым северяне наносят огневое поражение. Эффективность действий ГВ «Север» подтверждают многочисленные некрологи украинских националистов, проходивших службу в подразделениях беспилотных систем ВСУ, — заявили в «Севере».

Продолжаются бои в посёлке Хотень, сёлах Писаревка, Марьино и Новая Сечь. Также российские войска продвигаются в Краснопольском районе.

За сутки украинские подразделения потеряли больше 140 военнослужащих, а также танк Т-64, САУ «Гвоздика», миномёт, пикапы, квадроциклы, БПЛА, в том числе «Баба-яга» и НРТК.

ВКС РФ нанесли удары по местам дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 2 июля: Украинское под контролем России

Армия России освободила Украинское. Населённый пункт находится южнее Волчанска. Здесь подразделения ВСУ пытались сдаться в плен.

— Попытка боевой группы 57-й ОМПБр сдаться в плен в селе Украинское была пресечена заградительным отрядом ВСУ, который сбросил противотанковую мину с тяжёлого коптера на ПВД украинских солдат, — сообщили в группировке «Север».

Взятие Украинского расширяет полосу безопасности, которая создаётся вдоль Белгородской области. Кроме того, ВС РФ создают условия для наступления вглубь Харьковской области. Возможной целью российских войск на этом направлении является Белый Колодезь.

Запорожская область 2 июля: освобождены Копани

Группировка «Восток» заняла Копани. Село освободили штурмовики 55-й гвардейской дивизии морской пехоты. Ранее на этом участке было взято Ровное.

— Два соседних села сшивают плацдарм в единый лоскут восточнее Орехова. Дальше по логике — Нестерянка, Новоандреевка, Новоданиловка. Цель на горизонте — сам Орехов, ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье, и рокадная дорога Т-0812, вдоль которой у противника выстроена вся линия снабжения южного фаса, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

ДНР 2 июля: бои в Константиновке и Красном Лимане

Армия России уничтожила в Константиновке ещё 90 военнослужащих. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Южная группировка войск ведёт зачистку юго-западных районов города.

— Освобождение Константиновки — вопрос скорого времени. Ситуация для гарнизона ВСУ в этом городе настолько плачевная, что сопротивляться им нет смысла. Там остались разрозненные группы противника, но подкрепление к ним уже не может подойти, — рассказал в эфире Первого канала военкор Павел Кукушкин.

По словам Кукушкина, подразделения 28-й бригады ВСУ пытались выйти из Константиновки, но потеряли личный состав и технику. Выжившие разбежались.

В Красном Лимане бойцы 67-й дивизии ВС РФ заняли 47 зданий и три опорных пункта. В городе, вставшем на пути к Славянску, ликвидировано ещё свыше 30 украинских военнослужащих.

Карта СВО на 2 июля 2026 года

Карта СВО на 2 июля 2026 года. ВС РФ освободили Копани. Фото © Telegram / DIVGEN Карты СВО

Эстония поможет ВСУ координировать БПЛА на Санкт-Петербург

Пранкеры Вован и Лексус от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова провели переговоры с советником президента Эстонии по национальной безопасности Мадисом Роллом. Эстонский чиновник заявил, что Таллин готов содействовать Киеву при пролётах БПЛА в сторону Санкт-Петербурга.

— Если возникнут какие-то проблемы с координацией, я смогу помочь. Пожалуйста, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны уже подтвердили связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении, — сказал Ролл.

Одновременно с этим советник эстонского президента напомнил о позиции Таллина по ударам украинских дронов по территории Эстонии. Эстонцы не винят Киев, а всю вину возлагают на Россию.

Выборы на Украине: Залужный против Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ. Основной темой стало обсуждение ситуации в Великобритании, где Залужный является послом, и будущие президентские выборы.

— «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» Тот дал однозначный ответ: «Да. Буду», — пересказал диалог Зеленского и Залужного один из источников.

Аргументом Залужного стала поддержка населения, но при этом у него, как он сам и признался, нет политического опыта. Соратники Зеленского посоветовали Залужному подумать ещё о его участии в гонке за кресло президента, намекая на необходимость отказаться от возможного поста.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 1 июля.

Авторы Даниил Черных