Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову Оглавление Сумская область 1 июля: 104-я бригада ТрО прячется в Бачевске Запорожская область 1 июля: взяты Ровное и Лесное ДНР 1 июля: освобождена Малиновка Карта СВО на 1 июля 2026 года Наступление на Черниговскую область: паника Сырского Украинского олигарха взорвали в Монако: почерк СБУ Армия России заняла Ровное и Лесное, «Юг» в Малиновке, ВС РФ работают по Николаевке и готовят плацдарм для продвижения на Славянск, главком ВСУ назвал новую цель России, во Франции призвали лишить Зеленского оружия и денег — дайджест Life.ru. 30 июня, 21:07 Армия России заняла сёла Запорожской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сумская область 1 июля: 104-я бригада ТрО прячется в Бачевске

Армия России загнала в подвалы украинские подразделения, находящиеся в Бачевске. Это село находится на границе с Курской областью.

— Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104-й ОБр ТрО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окружённые трупами собственных сослуживцев, — сообщили в группировке «Север».

Продолжаются бои в Писаревке, Марьине, Новой Сечи и посёлке Хотень. За сутки украинские войска потеряли свыше 150 военнослужащих, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Богдана», миномёты, пикапы, грузовики, квадроцикл, БПЛА и НРТК.

Запорожская область 1 июля: взяты Ровное и Лесное

Группировка «Восток» освободила в Запорожской области сёла Ровное и Лесное. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что с расширением зоны контроля созданы условия для дальнейших действий на этом направлении. В частности, из Ровного продвижение может быть в сторону Долинки, а из Лесного — по направлению к Тимошовке.

— Освобождение Ровного создаёт предпосылки для наступления на соседнее село Долинка с последующим выходом на Копани и далее на запад — на Широкое и Свободу. Если занять последние населённики, то удастся перерезать важный рокадный маршрут — трассу Т0408, — отметил военкор Александр Коц.

ДНР 1 июля: освобождена Малиновка

ВС РФ освободили ещё 54 здания и заняли четыре опорных пункта в Красном Лимане. За сутки украинские подразделения потеряли здесь свыше 30 человек, а также технику, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

— У врага два пути: либо мы их убьём, либо им остаётся сдаться. Оттуда они уже не уйдут, — отметил командир мотострелкового батальона группировки «Запад» с позывным Камчатка.

В Константиновке под контроль Армии России перешло 30 зданий. Российские войска ликвидировали 90 украинских военнослужащих. Южная группировка войск продвигается как в городе, так и за его пределами. Освобождена Малиновка.

— После освобождения Малиновки логичным выглядит дальнейшее продвижение на запад — в сторону Заповедного, Василевской Пустоши и Першомарьевки с последующим броском на Беленькое. От последнего населённика всего три километра до трассы Н20, соединяющей Краматорск со Славянском. Жизненно важно нарушить сообщение между этими городами-крепостями, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Операторы БПЛА уничтожили личный состав ВСУ в Красном Лимане. Видео © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ без остановок продвигаются к Славянску. Сейчас на подступах к этому городу начинается сражение за Николаевку. Авторы канала «Рыбарь» пишут, что этот населённый пункт является важным узлом обороны украинских подразделений.

— Обстановка на Славянском направлении продолжает складываться удачно для подразделений ВС РФ. Дело тут и в системном подходе к поражению логистики противника, и в значительном росте числа ударов по Славянско-Краматорской агломерации, что снижает возможности противника по накоплению резервов как для проведения контратак, так и для текущего укрепления позиций в агломерации, — говорится в публикации «Рыбаря».

Карта СВО на 1 июля 2026 года

Карта СВО на 1 июля 2026 года. ВС РФ освободили Ровное. Фото © Telegram / Divgen

Наступление на Черниговскую область: паника Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия якобы готовит наступление с нового направления. Существует несколько сценариев, один из которых подразумевает выход к Киеву с территории Белоруссии, но даже Сырский не верит в такой план, поэтому в руководстве Украины рассматривают другой вариант — Черниговскую область.

— Могут быть наступательные действия на севере, из России, с территории Брянской области. Это реалистичный вариант, и мы к этому готовимся, — заявил Сырский.

По его мнению, так Россия хочет оттянуть силы Украины с других направлений.

Украинского олигарха взорвали в Монако: почерк СБУ

В Монако совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате взрыва в общей сложности пострадало три человека. Камеры наблюдения зафиксировали того, кто оставил рюкзак со взрывным устройством. Ранее против Ермолаева были введены санкции СНБО Украины.

— По предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима, и он был ранен. Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам? — написал в социальных сетях мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо тоже склоняется к тому, что взрыв был организован украинскими спецслужбами. Политик считает, что после таких терактов Украина больше не должна получать оружие и миллиарды евро.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 30 июня.

Авторы Даниил Черных