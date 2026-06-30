Новости СВО 30 июня: Падение Богодаровки, зачистка в Константиновке, удар ФАБ по 54-й бригаде ВСУ и ядерный ультиматум Лукашенко Оглавление Сумская область 30 июня: ВСУ потеряли 170 бойцов Днепропетровская область 30 июня: Богодаровка под контролем России ДНР 30 июня: удар по Николаевке Карта СВО на 30 июня 2026 года НАБУ занялось другом Зеленского и Ермака: нардепа Тищенко подозревают во взятке Лукашенко готовит ответ Киеву: поддержка Китая и ядерное оружие Армия России продвигается в Днепропетровской области, наступление на Славянск, арест компаньона Зеленского, Лукашенко заручился поддержкой Китая — дайджест Life.ru. 29 июня, 21:07 5036 5036 Армия России расширила зону контроля в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 30 июня: ВСУ потеряли 170 бойцов

Армия России ведёт бои на границе с Курской областью в селе Бачевск. По данным группировки «Север», при отступлении из этого населённого пункта подразделения 2-го батальона 104-й бригады Территориальной обороны попали под заградительный огонь. Столкновения с ВСУ также идут в Марьино, Писаревке и Новой Сечи.

За сутки украинские войска потеряли в Сумской области свыше 170 человек, бронемашину «Гюрза», миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК.

Днепропетровская область 30 июня: Богодаровка под контролем России

ВС РФ освободили Богодаровку. Таким образом, бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур.

— Группировка «Восток» расширяет плацдарм на подступах к Покровскому. ПГТ и соседнее село Александровка расположены на важном перекрёстке и играют для ВСУ ключевую логистическую роль на этом участке фронта. Его потеря может обвалить снабжение всей группировки противника на юге Днепропетровщины, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

ДНР 30 июня: удар по Николаевке

ВКС РФ атаковали пункт дислокации 54-й ОМбр ВСУ в Николаевке. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ освободили в Красном Лимане ещё 48 зданий и четыре опорных пункта. За сутки украинские подразделения потеряли свыше 40 военнослужащих. В Константиновке уничтожено 95 украинских военных.

— В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населённого пункта, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Армия России уничтожает ВСУ в Николаевке. Этот город находится вблизи Славянска. ВКС РФ атаковали здесь место дислокации украинской 54-й бригады.

— Это восточный пригород Славянска, где уже сейчас формированиям киевского режима не найти безопасного места. Пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной мехбригады ВСУ был вскрыт в одном из покинутых жителями зданий, часть которого, используемого подразделениями противника, была полностью разрушена, — прокомментировал военкор Евгений Поддубный сброс ФАБ-1500 с УМПК.

Карта СВО на 30 июня 2026 года

Карта СВО на 30 июня 2026 года. ВС РФ освободили Богодаровку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

НАБУ занялось другом Зеленского и Ермака: нардепа Тищенко подозревают во взятке

Депутат Верховной рады Николай Тищенко получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины. Детективы считают, что нардеп пытался получить взятку суммой 1 миллион долларов за содействие в работе мошеннических колл-центров. Также в НАБУ утверждают, что Тищенко через договор дарения с бывшей супругой смог легализовать 12,6 миллиона гривен.

Николай Тищенко тесно связан с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком. Ермак является крёстным отцом сына Тищенко. Кроме того, депутат имел бизнес-связи с Владимиром Зеленским. Глава Украины был частым гостем в ресторанах, принадлежащих Тищенко. Совместная работа нардепа и главы Украины началась ещё в тот момент, когда Зеленский был актёром студии «Квартал-95». Юмористы использовали заведения Тищенко в качестве площадки для банкетов и корпоративов.

Лукашенко готовит ответ Киеву: поддержка Китая и ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Пекин, где провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит проходит после угроз Владимира Зеленского в адрес Минска. Ранее белорусский лидер встречался с президентом России Владимиром Путиным. В Пекине Лукашенко заручился поддержкой китайских властей.

— Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующего её национальным условиям, — заявил Си Цзиньпин.

В МИД Белоруссии заявили о готовности ответить Украине в случае агрессии.

— Если граница Белоруссии будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала, — отметил в интервью RT заместитель министра иностранных дел РБ Игорь Секрета.

С 2023 года на территории Белоруссии находится российское ядерное оружие. Александр Лукашенко в 2024 году сообщил, что цели будет определять Минск, но «нажимать на кнопку» будут и Минск, и Москва.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 29 июня.

Авторы Даниил Черных