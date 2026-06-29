Приговор возмездия: спецслужбы достали в тылу убийцу мирных в Курской области и организатора теракта в России Оглавление Ликвидация комбрига ВСУ Кононникова в Запорожье Полковник ГУР Фахриев* уничтожен за теракт в России Российский спецназ ликвидировал за месяц двух украинских полковников: первый участвовал во вторжении в Курскую область, второй готовил теракты в Крыму. Подробно — в статье Life.ru. 29 июня, 13:23 Операция «Чистка»: как наши спецслужбы устранили двух крупных украинских военных прямо у них в тылу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Кононников, © fsb.ru, © Freepik, © Gemini Nano Banana

Ликвидация комбрига ВСУ Кононникова в Запорожье

Украинские СМИ строят догадки, почему вчера погиб полковник Владимир Кононников, командовавший 154-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. На днях его тело обнаружили в Запорожской области в районе города Гуляйполе. Поначалу сообщалось, что признаков насильственной смерти нет — вероятно, украинские власти пытались скрыть его ликвидацию. Однако вскоре правда вылезла наружу: высокопоставленного офицера застрелили. Следом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Судя по всему, Кононников был ликвидирован чуть ли не на своём штабном рабочем месте, вдали от линии боевого соприкосновения, окружённый, казалось бы, надёжной охраной. Примечательно, что недавно штаб Конноникова посетил главком ВСУ Сырский.

Владимир Кононников. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Кононников

Владимиру Кононникову было 40 лет. Родом из города Николаева. Женат на сотруднице николаевской патрульной полиции, детей нет. Конноников служил в ВСУ всю сознательную жизнь. Сперва он занимал штабные должности в десантно-штурмовой 79-й Таврической бригаде, затем стал помощником начальника разведки штаба в 154-й бригаде, далее уже возглавлял это подразделение.

Во всей красе бригада Конноникова показала себя в Курской области в 2024–2025 годах. Российские военкоры обвиняли её военнослужащих в мародёрстве, атаках на гражданских и террористических актах. После вытеснения с Курщины 154-я бригада была переведена на оборонительные позиции в Запорожской области на Гуляйпольское направление.

По данным украинских журналистов, последние месяцы подразделение Конноникова испытывало крайние трудности. Огромные потери, недостаток вооружения, смена дислокации — всё это привело к токсичной атмосфере в воинской части.





Полковник ГУР Фахриев* уничтожен за теракт в России

Ликвидировать полковника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева* для наших спецслужб было делом чести. Ещё в прошлом году его признали террористом на территории России. Он вербовал в Крыму агентов, чтобы их руками устраивать теракты в нашем тылу.

Этой зимой Фахриев* пытался организовать убийство российского высокопоставленного офицера и его семьи.

— Давай просто кого-нибудь уже убьём, какого-нибудь генерала! Задача сейчас просто вычислить эти машины… А дальше я уже говорю, как делать. Дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу, понимаешь. И ребёнка нужно сразу. Взорвать, зарезать, взрывчатку подложить, — так Фахриев* наставлял двух завербованных крымчан, которые являлись его дальними родственниками.

Исполнители получили от куратора взрывное устройство, которое предполагалось заложить под личный автомобиль российского военнослужащего. Злодеев совершенно не заботил тот факт, что этим же автомобилем пользовались и родные потенциальной жертвы, в том числе ребёнок. При этом вес взрывчатки составлял 2 кг. Вдобавок Фахриев* приказал начинить её металлическими шариками, чтобы увеличить радиус поражения до 500 метров. То есть пострадали бы и случайные прохожие.





К счастью, план провалился. Диверсантов вычислили и попытались задержать во время закладки бомбы. Они оказали сопротивление — в результате один был ликвидирован, второй арестован. Помимо взрывчатки Си-4 западного производства, при себе у них находился смартфон с видеоинструктажом и кураторской перепиской. Так ФСБ и вышла на Рустема Фахриева*. С тех пор он был приговорён. Менее чем через полгода наши спецслужбы уничтожили его, причём не в зоне боевых действий или на Крымском полуострове, а непосредственно на вражеской Украине.

Рустему Фахриеву* шёл 42-й год. Он родом из краснодарского городка Абинска, но учился в Одесском военном институте. После выпуска из вуза переехал в Крым, где поселился в селе Амурское на улице Заводской. Тогда же Фахриев* примкнул к «Меджлису крымско-татарского народа»* — это существующая на западные деньги радикальная организация давно вне закона в России. В мае 2014 года её сторонники, в том числе Фахриев*, заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь сорвать работу органов власти.







В 2016 году Фахриев* присоединился к нацбату «Аскер» имени Номана Челебиджихана** — это подразделение устраивало продуктовую и энергетическую блокады в Крыму, а также беспределило на приграничных дорогах. Позднее Фахриев* перешёл в карательный батальон «Донбасс-Украина» и участвовал в так называемой АТО. За эти «заслуги» его повысили и перевели в ГУР. На какое-то время он был командирован для грязной работы в экзотические страны типа Афганистана и Ливана. Там Фахриев* дослужился до полковника и, видимо, на радостях сделал себе фирменную татуировку ведомства, где «сова бьёт мечом по России». Впоследствии эту наколку ему пришлось замарать до неразборчивого пятна. Очевидно, чтобы без проблем заходить в Крым. Удивительный факт, Рустем Фахриев* до самого момента своей смерти имел двойное гражданство — России и Украины.

Последний штрих к портрету, Фахриев* бегал от алиментов, никак не помогая своему малолетнему сыну. Бывшая жена написала заявление в полицию, но ему так и не дали ход.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Признан террористической организацией, запрещён в РФ.

Авторы Пётр Егоров