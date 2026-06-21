Возмездие настигло: страшная судьба Скрепецкого, Кузьминова и других беглецов, предавших родину Оглавление Семён Скрепецкий: последняя акция скандалиста Максим Кузьминов: финал угонщика вертолёта Сергей Третьяков: странная гибель на чужбине Зелимхан Яндарбиев: бесславный конец боевика В Польше убит скандальный художник, сбежавший из России, Семён Скрепецкий. Он рисовал карикатуры на российских политиков и устраивал антироссийские акции. Life.ru вспоминает, как сложилась судьба других предателей, покинувших Россию. 20 июня, 21:45 Бежали из России и не нужны на Западе: конец предателей Скрепецкого, Кузьминова, Яндарбиева. Обложка © Chat GPT

Семён Скрепецкий: последняя акция скандалиста

Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков) покинул Россию и обосновался в Польше ещё в 2021 году. Здесь, как и до этого на родине, он рисовал карикатуры на российских и белорусских политиков, включая президента России Владимира Путина, главу Белоруссии Александра Лукашенко, чеченского лидера Рамзана Кадырова и других. На протяжении многих лет он участвовал в художественных проектах, связанных с общественно-политической тематикой, а его работы регулярно вызывали дискуссии как среди сторонников, так и среди критиков его взглядов.

В Польше был убит скандальный художник-русофоб Семён Скрепецкий. Фото © ТАСС / АР / Vasily Krestyaninov

В своих публикациях Скрепецкий открыто высказывал антироссийскую позицию. Кроме того, он регулярно участвовал в русофобских политических акциях. Последнюю из них художник провёл за несколько дней до своей гибели. 12 июня 2026 года Скрепецкий провел акцию у здания российского посольства. Сам он был в «кителе с орденами», на ногах — лапти, на голове — ушанка. Позднее свой образ он опубликовал в своём канале в соцсетях, за что получил множество негативных комментариев пользователей.

15 июня 2026 года в городе Бяла-Подляска, который расположен в нескольких десятках километров от границы с Белоруссией, Скрепецкий был убит. Инцидент произошёл на парковке у дома, где жил художник. По версии следствия, неизвестный подошёл к художнику и выстрелил в него несколько раз с близкого расстояния. На месте убийства правоохранители обнаружили пять гильз и одну пулю.

Как сообщали местные СМИ, в рамках расследования были задержаны двое граждан Белоруссии, однако их затем отпустили. Следователи пришли к выводу, что преступление носило целенаправленный характер и не было случайным нападением.

Максим Кузьминов: финал угонщика вертолёта

История последних лет показывает, что возмездие настигает беглецов, где бы они ни прятались. Максим Кузьминов до своего предательства в 2023 году проходил службу в Вооружённых силах России. После начала СВО Кузьминов и его мать, мечтавшие о «сытой жизни» за границей, начали вынашивать план по побегу из страны. Причём сам он вступил в переписку с представителем СБУ, который обещал оказать содействие.

По данным украинской стороны, операция по выводу лётчика готовилась заранее и получила название «Синица». Сообщалось, что Кузьминов вёл переговоры с представителями Украины и согласился перелететь на подконтрольную Киеву территорию.

Сам Кузьминов в интервью украинским СМИ утверждал, что принял решение самостоятельно, объясняя его несогласием с российской военной политикой и желанием избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

Предатель Максим Кузьминов бежал в Испанию, где был убит. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Первой на Украину сбежала мать Кузьминова — она выехала в Южную Корею за товаром, но не вернулась на родину. Отсутствие матери предатель объяснял тем, что она задержалась в Корее из-за неотложных дел.

В августе 2023 года Кузьминов во время выполнения штатного рейса по доставке запчастей на другой аэродром сначала убил двух боевых товарищей, а затем отстал от ведущего и приземлился в ранее оговорённом с СБУ месте под Харьковом.

После перелёта Кузьминов оказался на территории Украины, где некоторое время находился под охраной. Позднее, как сообщали испанские и украинские СМИ, он переехал в Испанию и жил под изменёнными именем и фамилией. Казалось бы, он сумел достичь того, о чём мечтал, но сказка была недолгой.

В феврале 2024 года испанские правоохранительные органы сообщили об обнаружении тела мужчины в городе Вильяхойоса. Позднее стало известно, что убитым оказался Максим Кузьминов. Как рассказали в правоохранительных органах, в него выпустили шесть пуль, после чего скрылись с места преступления. На следующий день полиция обнаружила сгоревший автомобиль, на котором, предположительно, и передвигались исполнители убийства. Так все следы были стёрты, а убийцы предателя не были найдены.

Сергей Третьяков: странная гибель на чужбине

Сергей Третьяков был высокопоставленным сотрудником российской внешней разведки. Он работал в Службе внешней разведки России и в конце 1990-х годов занимал должность заместителя резидента в Нью-Йорке. В профессиональной среде его считали опытным разведчиком, имевшим доступ к значительному объёму секретной информации.

В 2000 году Третьяков вместе с семьёй тайно покинул российскую разведслужбу и перешёл на сторону США. Впоследствии стало известно, что он сотрудничал с Центральным разведывательным управлением и передал американской стороне сведения о деятельности российских разведывательных структур, агентах и операциях. После побега он получил новые документы и жил под защитой американских властей.

Разведчик-предатель Сергей Третьяков умер в Америке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nikolay Sukhinskiy

Причины своего решения Третьяков объяснял разочарованием в российской политической системе и желанием обеспечить семье более безопасную и обеспеченную жизнь. После предательства он стал консультантом американских спецслужб и участвовал в подготовке аналитических материалов о России.

В июне 2010 года он внезапно скончался в своём доме в штате Флорида. Первые сообщения СМИ породили волну слухов: некоторые издания предполагали возможность отравления или ликвидации, связывая смерть с его прошлой деятельностью в разведке. Однако проведённое расследование и результаты вскрытия дали иную картину. Американские власти сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай: Третьяков подавился куском мяса во время ужина, что привело к остановке дыхания и последующей смерти. Следов насильственного воздействия обнаружено не было.

Зелимхан Яндарбиев: бесславный конец боевика

Зелимхан Яндарбиев был одним из лидеров чеченского сепаратистского движения 1990-х годов. В советский период он занимался литературной деятельностью и состоял в различных творческих организациях. Политическая активность Яндарбиева резко возросла в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

После прихода к власти в Чечне Джохара Дудаева Яндарбиев оказался в числе его ближайших политических союзников. В 1996 году после гибели Дудаева Яндарбиев на короткое время фактически возглавил сепаратистов и сохранял значительное влияние в радикальных кругах.

Боевик Зелимхан Яндарбиев бежал в Катар, где и погиб. Фото © Wikipedia / Natalia Medvedeva

В начале 2000-х годов он покинул Чечню и обосновался за пределами России. Наиболее длительный период эмиграции экстремист провёл в Катаре. Москва добивалась его выдачи, однако катарские власти постоянно отказывали в этом.

К началу 2004 года Яндарбиев уже несколько лет проживал в Дохе. Несмотря на удалённость от Северного Кавказа, он продолжал оставаться заметной фигурой среди сторонников чеченского сепаратизма. 13 февраля 2004 года боевик сел в автомобиль, тогда и прогремел мощный взрыв. Устройство было заложено под машиной и приведено в действие дистанционно.

Сам Зелимхан получил тяжелейшие ранения. Его доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Катарские правоохранительные органы начали масштабное расследование. Вскоре были задержаны двое граждан России, которых местные власти обвинили в организации покушения. Но Москве удалось убедить Доху в том, чтобы их передали России для отбывания наказания. На этот раз катарские власти пошли навстречу, и оба россиянина вернулись на родину.

Авторы Альмир Хабибуллин