«Истеричен, жаден, необязателен»: Как Пашинян за 500 долларов продавал душу Посольству США Оглавление Фальшивые 49%: Евросоюз вместо России Как США купили Пашиняна за копейки Как Пашинян заслужил презрение дипломатов Муж и жена — одна сатана Развод прикрыл миллионные махинации Вокруг премьера Армении Никола Пашиняна полыхает новый скандал. И это не выборы. Экс-министр обороны страны Аршак Карапетян опубликовал документы о том, как Пашинян в молодости исполнял за деньги поручения Посольства США. Причём даже у дипломатов он вызывал презрение. 8 июня, 21:20 Раскрыта ещё одна тайна Пашиняна. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Патрин

Фальшивые 49%: Евросоюз вместо России

После запугивания кандидатов и членов избирательных комиссий, недопуска оппозиции и откровенных манипуляций ЦИК Армении с результатами голосования партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» «набрала» 49,81% голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента — «Сильной Армении» — более чем в два раза. На данный момент можно говорить всего о четырёх партиях, прошедших в Национальное собрание Армении, однако оставшиеся три в общей сложности набрали 37,23%.

Таким образом, по предварительным оценкам, «Гражданский договор» может получить 61 мандат в парламенте и сформировать собственное правительство — по местным законам это возможно, если партия получает в нём не менее 52% мест. И это уже позволило Пашиняну заявить о своей победе — при таких раскладах он с большой долей вероятности сохранит свой пост и продолжит курс на разрыв партнёрства с Россией.

Оппозиционные силы, включая «Сильную Армению», не признали итоги выборов, заявив о многочисленных нарушениях и давлении в ходе голосования и подсчёта голосов — в стране ожидают массовых протестов и политического кризиса.

Судя по результатам деятельности Пашиняна в первый срок, его основной задачей стало затаскивание страны в орбиту ЕС и в целом глобалистского евро-атлантического проекта. Об этом могут свидетельствовать даже его недавние заявления о стремлении Армении войти в Европейский союз, невзирая на все сопутствующие потери в виде почти полного разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС.

Немудрено, что и в Армении, и в России к последним выборам Никол Пашинян в среде политологов и СМИ воспринимается исключительно как марионетка Запада, поставленная им для превращения республики в очередную анти-Россию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Как США купили Пашиняна за копейки

На днях в Армении вспыхнул мощный скандал. Экс-министр обороны республики Аршак Карапетян опубликовал на своих ресурсах документы, содержащие текст переписок сотрудников Посольства США в Армении, из которых следует, что премьер-министр страны регулярно контактировал с посольством и получал деньги от американцев ещё с 1996 года, когда был «оппозиционным журналистом».

В 1997 году США вложились в создание Пашиняном оппозиционной газеты, которую они использовали как площадку для давления на армянское правительство. Спустя два года дали деньги на создание ещё одной такой же газеты, главным редактором которой стала жена Пашиняна Анна Акопян.







В марте 2008 года горе-журналист Пашинян просил сотрудников американской разведки помочь ему скрыться от уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Армении после того, как он устроил массовые беспорядки в Ереване, в результате которых погибло 10 человек. Тогда при его содействии армянская оппозиция вывела на улицы столицы десятки тысяч людей протестовать против результатов прошедших накануне — в феврале — президентских выборов.

Как Пашинян заслужил презрение дипломатов

— Контакт закреплён. Журналист сам идёт навстречу, потенциально может быть интересен, но отмечаются некоторые сложности с психикой. Истеричен, жаден, необязателен, но, очевидно, весьма талантлив. Подтвердил, что будет работать с нами. Предлагаю выплачивать ему от 300 до 500 долларов за каждое поручение, — указано во фрагменте переписки сотрудника Посольства США (вероятно, сотрудника одной из американских спецслужб) от 1996 года.

В тех же файлах указывается, что с 1996 года американцы постоянно прибегали к услугам Пашиняна, хотя регулярно жаловались на него в связи с его нежеланием точно следовать рекомендациям.

— Нами отмечались признаки его финансовой нечистоплотности, нервозность вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов, — отмечено в документе.

Муж и жена — одна сатана

Кажется, сотрудники посольства также считали, что всеми достававшимися ему деньгами «рулила» жена Пашиняна. Эта пара появилась ещё в 90-х, оба учились на факультете журналистики Ереванского государственного университета.

Брак никогда не оформлялся де-юре, однако просуществовал более 30 лет. Сам Пашинян утверждал, что решение было осознанным, так как он, будучи оппозиционером, хотел защитить от возможного преследования семью. Впрочем, Акопян скорее была удобным способом защищать имущество — известно, что как минимум одна квартира Пашиняна оформлялась на неё.

Анна Акопян, гражданская жена Никола Пашиняна. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В бытность супруга премьером Акопян развернула широкую общественную деятельность: через неё проходили многие благотворительные и социальные проекты, на которые тратились сотни миллионов рублей в эквиваленте.

Организации под управлением жены премьера упрекали в непрозрачности, в том, что на их счета поступают сразу сотни тысяч долларов от того или иного анонимного жертвователя. В ответ женщина заявляла, что ей «безразлично происхождение денег, поступающих в фонды».

В 2025 году армянские СМИ обвинили Анну Акопян, что она вывела 3,4 млн долларов со счетов фонда «Город улыбок», а в 2026 году в местную прессу попало письмо якобы одной из сотрудниц фонда «Мой шаг», в котором утверждалось, что жена премьера вывела со счетов организации 4 млн долларов.

Развод прикрыл миллионные махинации

По какому-то странному стечению обстоятельств пара распалась прямо накануне парламентских выборов — в феврале этого года. О разрыве в своих соцсетях объявила сама Анна Акопян, сообщив, что инициатором была именно она и решение, дескать, далось ей нелегко.

Она подчеркнула, что съезжает на съёмную квартиру, поскольку её собственный дом ещё строится, а все подарки мужа она оставляет государству. При этом женщина попросила журналистов не доставать её расспросами и вообще деликатно обойтись с семьёй в этой ситуации. Сам Пашинян опубликовал письмо к бывшей, в котором попросил у неё прощения за то, что «возможно, причинил ей больше горечи», чем она ему.

Впрочем, в СМИ Армении в реальную драму между супругами поверили не все. По мнению ряда изданий, публичный развод мог быть классическим предвыборным ходом, который способен решить целый ряд задач.

Начиная с переключения внимания общественности с болезненных итогов правления премьера в первый срок на трогательную историю и заканчивая решением острых финансовых проблем семьи — речь идёт о возможных махинациях Пашиняна и Акопян в благотворительных фондах.

Ещё несколько изданий предположили, что в случае победы Никола Пашиняна на парламентских выборах семья объявит о воссоединении и продолжит заниматься всё теми же своими делами: он будет отрывать Армению от России, она — наживаться на благотворительности.

О том, как в Армении прошли парламентские выборы и что теперь ждёт страну, — в авторской колонке политолога-международника Геворга Мирзаяна.

Авторы Евгений Кузнецов