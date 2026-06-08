Победа, от которой Армении будет тошно: Как Пашинян «нарисовал» себе 49% вместо 32 Политолог-международник Геворг Мирзаян — о том, почему победа Никола Пашиняна пока преждевременна, кому не хватило 0,04% голосов, как соцопросы Gallup разошлись с реальностью и что ждёт Армению после узурпации власти. 8 июня, 14:59 Не конституционное большинство, а парламентский ад: что ждёт Армению дальше. Обложка © Chat GPT

7 июня 2026 года в Армении прошли парламентские выборы. Партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (которая, судя по западным соцопросам, должна была получить на выборах 30 с лишним процентов голосов), местная ЦИК отдала почти 49%. С учётом специфики армянского законодательства и перераспределения голосов за непрошедшие партии это примерно 60% мандатов. Из 17 оппозиционных партий в правительство проходят пока две («Сильная Армения» и блок «Армения»). Ещё одна — «Процветающая Армения» — балансирует на грани электорального барьера, для преодоления которого ей не хватило 0,04%, или, проще говоря, нескольких десятков голосов избирателей.

Казалось бы, Никол Пашинян может праздновать победу. Ему удалось сохранить большинство в парламенте, после чего он может дальше проводить выбранный им курс. А именно вывод Армении из российских интеграционных структур, превращение её в антироссийский и антииранский плацдарм, а также зачистку политического пространства страны от оппозиции (лидеров которой он в своей победной речи публично обещал пересажать). Однако на самом деле о победе действующего премьера пока говорить рано. По нескольким причинам.

Во-первых, его электоральные успехи вызывают большое сомнение. Даже соцопросы, проведённые ведущим западным агентством Gallup, давали Пашиняну перед выборами всего 32% голосов, а также отправляли в парламент не три, а аж 5 партий. В такой ситуации 49% — это насмешка над демократией, а также над собственным народом.

И для того, чтобы ему нарисовали эти 49%, он вынужден был запугивать население (и собственных чиновников) вплоть до дня голосования. Его силовики арестовывали кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, а также членов местных избирательных комиссий. Его соратники — в частности, министр иностранных дел Арарат Мирзоян — выступали за лишение права голоса всех граждан Армении, которые находятся за пределами страны. Его ЦИК в момент, когда стали поступать бюллетени из городов (где люди в массе своей голосовали против Пашиняна), просто остановила процедуру оглашения итогов на несколько часов для того, чтобы всё правильно нарисовать.

Во-вторых, далеко не факт, что его художества в итоге будут приняты. Да, Пашиняна уже поздравили европейцы, но ключевые игроки пока своего отношения к итогам не высказали.

Не высказалась армянская оппозиция. Партия «Сильная Армения» официально взяла паузу — как отметила пресс-секретарь этой политической силы Марианна Каграманян, на «анализ ситуации и работу по уточнению реальной картины волеизъявления избирателей, по завершении которой мы представим нашу позицию и дальнейшие шаги». По всей видимости, им действительно нужно подсчитать голоса при помощи своих доверенных лиц на участках (которые фотографировали протоколы), а также выработать единую позицию с другими политическими силами.

Не высказалась Москва — она ждёт официального оглашения результатов.

— Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Судя по всему, российские власти в своём решении признавать или нет выборы будут руководствоваться в том числе и действиями армянской оппозиции. Если жители Армении и здоровые политические силы готовы выйти на улицу и защитить свою страну, свой голос и свою жизнь — это одно дело. Если они снова пассивно будут взирать на то, как Никол Пашинян узурпирует власть, — это уже другое дело. Российские власти не должны быть большими армянами, чем сами армяне. Ни в вопросе Карабаха, ни в вопросе экономического будущего Армении, ни в вопросе защиты голосов армянского населения.

Наконец, в-третьих, даже если армянская оппозиция займёт пассивную позицию (из страха, неспособности договориться, кулуарных договорённостей с Пашиняном или по какой-то другой причине), то даже в этом случае Никола Воваевича ждёт тяжёлое будущее. И речь тут идёт не только о переводе торгово-экономических отношений с Россией на прагматичные рельсы (о чём его предупреждали), но и о ситуации дел внутри парламента.

Дело в том, что Никол Пашинян и его «художники» не рискнули нарисовать правящей партии конституционное большинство. А значит, она не может единолично инициировать изменение конституции, необходимое для заключения официального мирного соглашения с Азербайджаном. Ей будет очень непросто разворачивать страну в сторону Евросоюза. И уж тем более будет непросто это делать в ситуации ухудшения социально-экономической ситуации в стране, которая будет ухудшаться прямо пропорционально прагматизации российско-армянских отношений.

В этой ситуации Ереван может погрузиться в серьёзный парламентский кризис, чреватый уличными выступлениями. Выступлениями людей, которые наконец-то прочувствуют все прелести от узурпации власти Пашиняном, а также от собственной пассивности в ходе этой узурпации.

Правда, учитывая геополитические реалии, в которых живёт Армения, как бы не было поздно для такого вот прозрения.

Авторы Геворг Мирзаян