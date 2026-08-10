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Регион
10 августа, 16:11

Путин провёл встречу с главой Бурятии Цыденовым

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Бурятии. В Улан-Удэ глава государства посетил университет имени Доржи Банзарова и провёл переговоры с главой республики Алексеем Цыденовым.

Предыдущая рабочая встреча главы государства с руководителем региона состоялась в Кремле в апреле 2025 года. В ходе диалога Путин и Цыденов уделили внимание вопросам социально-экономического прогресса Республики Бурятия, мерам поддержки военнослужащих — участников СВО и их семей, а также актуальным экологическим проблемам, включая вопросы утилизации отходов.

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Ранее Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ рассказал, о чём мечтает. Глава государства также призвал поддержать молодёжь в регионах и поручил навести порядок в сфере общественного транспорта.

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Наталья Демьянова
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