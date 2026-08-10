Путин провёл встречу с главой Бурятии Цыденовым
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Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Бурятии. В Улан-Удэ глава государства посетил университет имени Доржи Банзарова и провёл переговоры с главой республики Алексеем Цыденовым.
Предыдущая рабочая встреча главы государства с руководителем региона состоялась в Кремле в апреле 2025 года. В ходе диалога Путин и Цыденов уделили внимание вопросам социально-экономического прогресса Республики Бурятия, мерам поддержки военнослужащих — участников СВО и их семей, а также актуальным экологическим проблемам, включая вопросы утилизации отходов.
Ранее Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ рассказал, о чём мечтает. Глава государства также призвал поддержать молодёжь в регионах и поручил навести порядок в сфере общественного транспорта.
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