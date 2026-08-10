Путин поручил навести порядок в сфере общественного транспорта

Президент России Владимир Путин призвал устранить нарушения в сфере общественного транспорта и усилить контроль за перевозчиками, которые экономят на безопасности ради прибыли. При этом глава государства отметил, что отрасль уже показывает положительные изменения. Об этом он заявил, принимая по видеосвязи участие в заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.

«В сфере общественного транспорта ещё немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счёт снижения безопасности. Здесь нужно обязательно наводить порядок», — сказал он.

Президент указал, что принятые ранее решения начали давать результат. Вместе с тем, по его словам, проблем в отрасли по-прежнему хватает. Особое внимание российский лидер призвал уделить интересам семей, в том числе многодетных. Доступность и организация поездок, отметил он, должны учитывать реальные потребности граждан.

Отдельной задачей Путин назвал восстановление и расширение маршрутной сети на территориях новых регионов. Транспорт, по его мнению, должен работать чётко по графику. Это касается автобусов, трамваев, троллейбусов и пригородных поездов, а стоимость проезда должна оставаться доступной для населения.

Глава Минтранса Андрей Никитин в ходе заседания предложил установить государственное регулирование тарифов на проезд в регионах. Кроме того, министр рассказал о планах создать институт гарантирующих перевозчиков и организовать поездки по запросу там, где регулярные автобусные маршруты отсутствуют либо ходят слишком редко.

Путин напомнил, что три года назад власти уже обсуждали проблемы отрасли и принимали конкретные решения. По его словам, с тех пор ситуация начала меняться в лучшую сторону, однако до полного решения накопившихся вопросов ещё далеко.

Ранее идею создания памятных пространств для участников специальной военной операции представила архитектор Мария Скрябина, основатель и руководитель бюро «База 14». Владимир Путин положительно отнёсся к названию «Город героев» для подобных территорий. Президент отметил, что такое определение соответствует участникам специальной военной операции.