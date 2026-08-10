«И поделом им»: Путин заявил, что чиновников часто ругают за дело

Чиновники должны ориентироваться не на похвалу, а на результат своей работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями сферы городской среды и пространственного развития в Улан-Удэ. Глава государства отметил, что критика представителей власти является нормальной частью их работы.

«Чиновников, как правило, все ругают. И поделом!» — сказал Путин.

Слова прозвучали в контексте обсуждения инициативы жителя Магадана, который добился реконструкции парка при поддержке муниципальных властей.

Путин также согласился с предложением заранее готовить городские команды, которые после завершения строительства смогут заниматься эксплуатацией объектов и их дальнейшим развитием. По его словам, для этого необходимо уделять внимание подготовке кадров и планированию расходов на содержание инфраструктуры.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ для заседания по общественному транспорту и дистанционного запуска ГОКа, который будет добывать бериллий. Предприятие построено с нуля за три года.