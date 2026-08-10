Путин прибыл в Улан-Удэ

Глава государства Владимир Путин совершил перелёт в столицу Республики Бурятия. Основная цель прибытия связана с проведением выездного заседания профильной комиссии. Встреча пройдёт на площадке в Улан-Удэ.

Ключевой темой обсуждения заявлено развитие общественного транспорта. Участники рассмотрят вопросы модернизации автопарков и внедрения современных стандартов обслуживания пассажиров. Речь пойдёт о федеральной поддержке региональных перевозчиков.

Важной частью программы станет промышленный пуск нового объекта. Президент примет участие в церемонии запуска Ермаковского горно-обогатительного комбината посредством дистанционного подключения. Предприятие расположено в Кижингинском районе региона.

Данный проект имеет стратегическое значение для отечественной промышленности. Месторождение содержит крупнейшие в стране запасы бериллия, необходимого для аэрокосмической отрасли. Работы по возобновлению добычи начались ещё в 2023 году.

За три года инвестор построил производственный комплекс с нуля. Объект уже прошел проверку проектной документации площадки обезвреживания отходов. Выход предприятия на полную мощность укрепит технологический суверенитет России.