«А ты никому не говори»: Хуснуллин раскрыл, как организовывал приезд Путина в Мариуполь
Хуснуллин рассказал, как Путин решился на рискованную поездку в Мариуполь
Обложка © TACC / Пресс-служба президента РФ
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, как принималось решение о неожиданной поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как вспоминает политик, когда президент выразил желание посетить город, он попытался отговорить его, сославшись на угрозы безопасности. Однако Путин настоял на своём, предложив просто никому не сообщать о визите, чтобы избежать лишнего внимания. Хуснуллин признался, что это было крайне серьёзное и непростое решение для них обоих.
«Он мне говорит: «Слушай, я хочу в Мариуполь съездить». Я говорю: «Владимир Владимирович, очень небезопасно». Он говорит: «А ты никому об этом не говори, тогда это будет не опасно», — сказал Хуснуллин в интервью ИС «Вести».
Как отметил вице-премьер, масштаб реконструкции Мариуполя не имеет аналогов в истории — к выполнению задач было привлечено около 46 тысяч строителей.
Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства лично управлял автомобилем, осмотрев ряд городских районов в сопровождении Марата Хуснуллина. Позже Хуснуллин отметил высокую стрессоустойчивость президента. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, визит, включая передвижение по городу и общение с местными жителями, носил спонтанный характер и не был заранее подготовлен.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.