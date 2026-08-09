«А ты никому не говори»: Хуснуллин раскрыл, как организовывал приезд Путина в Мариуполь

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, как принималось решение о неожиданной поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как вспоминает политик, когда президент выразил желание посетить город, он попытался отговорить его, сославшись на угрозы безопасности. Однако Путин настоял на своём, предложив просто никому не сообщать о визите, чтобы избежать лишнего внимания. Хуснуллин признался, что это было крайне серьёзное и непростое решение для них обоих.

«Он мне говорит: «Слушай, я хочу в Мариуполь съездить». Я говорю: «Владимир Владимирович, очень небезопасно». Он говорит: «А ты никому об этом не говори, тогда это будет не опасно», — сказал Хуснуллин в интервью ИС «Вести».

Как отметил вице-премьер, масштаб реконструкции Мариуполя не имеет аналогов в истории — к выполнению задач было привлечено около 46 тысяч строителей.

Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства лично управлял автомобилем, осмотрев ряд городских районов в сопровождении Марата Хуснуллина. Позже Хуснуллин отметил высокую стрессоустойчивость президента. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, визит, включая передвижение по городу и общение с местными жителями, носил спонтанный характер и не был заранее подготовлен.