Путин: Во время поездки в Мариуполь я почувствовал гордость за строителей

Президент России Владимир Путин признался, что в ходе весенней поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей, которые работали не покладая рук.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли. Видео © LIFE

Сегодня глава государства провёл совещание по вопросу развития строительной отрасли, в ходе которого гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" поблагодарил его за визит в Мариуполь, который дал взрывной рост производительности труда. По его словам, местные строители почувствовали гордость за то, чем занимаются. В ответ Путин сказал, что это он испытал гордость за строителей.