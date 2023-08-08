Путин: Во время поездки в Мариуполь я почувствовал гордость за строителей
Президент России Владимир Путин признался, что в ходе весенней поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей, которые работали не покладая рук.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли. Видео © LIFE
Сегодня глава государства провёл совещание по вопросу развития строительной отрасли, в ходе которого гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" поблагодарил его за визит в Мариуполь, который дал взрывной рост производительности труда. По его словам, местные строители почувствовали гордость за то, чем занимаются. В ответ Путин сказал, что это он испытал гордость за строителей.
"Мы приехали, ну сколько — часа три мы там были. Мы же не предупреждали, всё это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело — всё равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово", — отметил российский лидер.
Напомним, 18 марта Путин посетил Донбасс с первой рабочей поездкой, в ходе которой осмотрел филармонию, пообщался с мариупольцами и даже зашёл в гости, а также пообещал разобраться с задержками зарплат. Президент лично сел за руль и передвигался практически без кортежа, соблюдая почти все ПДД. Глава государства признался, что не пристёгивал ремень безопасности, и объяснил почему. Путин также заявил, что поездка в Мариуполь назревала уже давно, и поделился главными выводами.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Александр Казаков