Пушилин: Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил
Поездка российского президента Владимира Путина в Мариуполь воодушевила ДНР и лишила недоброжелателей возможности говорить о том, что что-то изменится в пользу Киева. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".
"Вот такой приезд президента — это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечёркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться или что-то поменять какое-то пресловутое контрнаступление", — сказал Пушилин.
По прибытии в Мариуполь в марте Владимир Путин лично объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал о восстановительных работах. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами, а после поездки глава государства поделился главными выводами.