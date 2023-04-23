Пушилин: Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил

Поездка российского президента Владимира Путина в Мариуполь воодушевила ДНР и лишила недоброжелателей возможности говорить о том, что что-то изменится в пользу Киева. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

"Вот такой приезд президента — это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечёркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться или что-то поменять какое-то пресловутое контрнаступление", — сказал Пушилин.