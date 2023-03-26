Путин рассказал, почему не пристёгивал ремень безопасности во время поездки по Мариуполю

Президент России Владимир Путин признался, что во время поездки по Мариуполю не пристёгивал ремень безопасности, чтобы иметь возможность быстро покинуть авто. При этом глава государства подчеркнул, что других правил не нарушил.

"Мы же не нарушали ничего, единственно, чего нарушили, — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристёгиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины", — рассказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин".