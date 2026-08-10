Путин поддержал название «Город героев» для пространств о СВО

Президент России Владимир Путин положительно оценил название «Город героев» для памятных пространств, посвящённых специальной военной операции. По его словам, такое определение подходит участникам СВО. С инициативой создать такие территории выступила архитектор, основатель и руководитель архитектурного бюро «База 14» Мария Скрябина.

Предложенный проект получил название «Города для героев». Он предполагает объединить несколько направлений: доступную городскую среду, реабилитацию и адаптивный спорт для участников спецоперации. Кроме того, концепция предусматривает создание мемориалов и специальных маршрутов памяти.

Скрябина отметила, что к разработке будущих пространств необходимо привлечь ветеранов боевых действий и членов их семей. Предложение прозвучало во время встречи Владимира Путина с урбанистами, занимающимися развитием городов Дальнего Востока. Разговор состоялся в понедельник в рамках рабочей поездки российского лидера в Бурятию.

«Очень важная тема. Её уже затрагивали в ходе сегодняшнего разговора. Это можно как угодно назвать. «Город героев»... — название хорошее, подходящее. Так оно и есть. Ребята — я много раз говорил об этом, и считаю это искренне — они действительно герои. Так и есть», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости помочь ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и реализовать себя в профессии. На встрече с представителями городской и пространственной среды президент отметил, что после возвращения военнослужащим важно обеспечить возможность освоить новую специальность и применить накопленные навыки.