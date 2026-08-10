Путин призвал сохранить самобытность российских городов при их обновлении

Российские города можно менять и оснащать современными технологиями, но при этом важно сохранять их неповторимый облик. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию.

Глава государства прокомментировал непростую тему во время общения с урбанистами, которые работают над развитием городов Дальнего Востока.

«Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать исторический облик российских городов и посёлков, их уникальность», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент провёл рабочую встречу с вице-премьером и своим полпредом в Дальневосточном округе Юрием Трутневым. Как сообщила пресс-служба Кремля, Трутнев рассказал о высоком уровне вложений в регион и ускорении промышленного роста, во многом благодаря льготному режиму для бизнеса. Также обсуждались городские инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке и возведение научно-технологического центра.