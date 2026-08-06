Путин встретился с полпредом Трутневым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером и своим представителем в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

«В своём докладе Юрий Трутнев особо отметил высокий уровень инвестиций в Дальневосточный регион и рост темпов промышленного производства, достигнутые в том числе за счёт действующего в ДФО преференциального режима для бизнеса», — говорится в сообщении.

Также во время беседы обсуждались реализация ряда инфраструктурных проектов в городах Дальнего Востока, строительство научно-технологического центра на острове Русский во Владивостоке, подготовка к XI Восточному экономическому форуму и вклад региона в проведение специальной военной операции.

Во вторник Трутнев провёл совещание в Доме правительства, где обсуждался вопрос создания дноуглубительного флота для работы на Северном морском пути. Тогда он заявил, что поручение президента по данному вопросу будет выполнено в течение недели. Создание специализированного флота необходимо для поддержания судоходства и развития инфраструктуры в акватории Севморпути.