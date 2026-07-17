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17 июля, 10:37

Трутнев: Новый тоннель на БАМе представят Путину на ВЭФ

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Новый тоннель на Байкало-Амурской магистрали планируют представить Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, сейчас на БАМе продолжается реконструкция и строятся новые тоннели. Трутнев выразил надежду, что один из таких объектов покажут президенту во время ВЭФ.

Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани. Её протяжённость составляет 4287 км.

Железная дорога проложена через сложный горный рельеф и суровые климатические зоны. БАМ пересекает 7 горных хребтов, а около 30 км путей проходят через тоннели.

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Дарья Денисова
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