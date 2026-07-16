Трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируют открыть в декабре

Продление трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируют открыть в декабре 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время доклада президенту Владимиру Путину.

Глава государства поинтересовался сроками завершения работ на новом участке магистрали. Хуснуллин заявил, что строительство идёт по графику.

«Декабрь. Пока идём по графику, у нас все шансы есть», — сказал вице-премьер.

Новый участок должен продолжить скоростную автомобильную дорогу М-12, которая связывает Москву с восточными регионами страны. После завершения строительства трасса позволит сократить время в пути между центральной частью России и Тюменской областью.

Ранее Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах. Над подготовкой рекомендаций Минтранс работает совместно с профильными ведомствами. В документе планируется закрепить принципы определения и корректировки допустимой скорости движения на различных участках дорог.