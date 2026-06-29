Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах

Минтранс России разрабатывает новые методические рекомендации по установлению скоростных режимов на дорогах. Документ, который планируют принять в 2027 году, предусматривает более гибкий подход к определению ограничений. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на ведомство.

Над подготовкой рекомендаций Минтранс работает совместно с профильными ведомствами. В документе планируется закрепить принципы определения и корректировки допустимой скорости движения на различных участках дорог. При выборе скоростного режима предлагается учитывать сразу несколько факторов. Среди них — реальная интенсивность транспортного потока, состояние дорожной инфраструктуры и особенности окружающей застройки.

Так, влияние на решение могут оказывать расположенные рядом жилые дома, образовательные учреждения, торговые объекты и другие места с высокой активностью пешеходов. Ожидается, что рекомендации будут носить консультативный характер и станут ориентиром для принятия решений на местах.

«Качество самих дорог улучшается, в лучшую сторону меняются и условия езды. Разметка, освещение, разделительные барьеры уже соответствуют высоким требованиям. К тому же сами автомобили стали более технологичными и надежными. Там, где позволяет обстановка, скорость движения машин нужно повышать», — сказал зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

Депутат также отметил, что на некоторых трассах существующие лимиты создают неравномерный режим движения, вынуждая водителей постоянно менять скорость даже на качественных участках дороги.

Ранее в ГД предложили ввести для новых дорожных камер период предупреждений без штрафов. После установки нового комплекса фотовидеофиксации водителям в течение месяца должны приходить не постановления о нарушении, а информационные уведомления. В них будет содержаться предупреждение о начале работы камеры и указание, что в дальнейшем аналогичное нарушение уже повлечёт административную ответственность.