Рейды Госавтоинспекции в июне 2026: полный список проверок, даты и штрафы Оглавление Почему в июне так много рейдов ГАИ Календарь рейдов ГАИ по городам и регионам в июне 2026 Основные виды проверок — на что обратят внимание инспекторы «Нетрезвый водитель» — проверки на алкоголь Мототранспорт — контроль за двухколёсными Рейды по автобусам Дети-пешеходы и дети-пассажиры Рейды по должникам Рейды «Пристегнись!» — ремни безопасности «Трасса» — проверки на загородных дорогах Таблица штрафов за нарушения ПДД в 2026 году Как подготовиться к рейдам и ничего не нарушить — чек-лист водителя Часто задаваемые вопросы (FAQ) Где узнать точные даты рейдов в моём городе? Можно ли оспорить штраф, полученный во время рейда? Проверяют ли тонировку в июне 2026? Какие документы чаще всего спрашивают на рейдах? Что будет, если у меня нечитаемые номера? Могут ли эвакуировать авто во время рейда? Заключение Полный календарь рейдов Госавтоинспекции на июнь 2026 по всей России. Виды проверок: нетрезвый водитель, мототранспорт, автобусы, дети, ремни, должники. Таблица штрафов КоАП 2026. Как подготовиться к рейдам. 9 июня, 09:55 Рейды ГИБДД в июне 2026: список по регионам. Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Июнь 2026 — месяц усиленного контроля на дорогах. ГАИ анонсировала десятки рейдов по всей России: от массовых проверок на трезвость до точечных мероприятий по тонировке и перевозке детей. Собрали в один материал все даты, регионы и виды проверок, а также актуальную таблицу штрафов, чтобы ваш кошелёк и права остались в целости.

Почему в июне так много рейдов ГАИ

Не просто так именно в июне ГАИ усиливают контроль на дорогах. С наступлением лета меняются дорожные реалии: люди активнее ездят на дачи, открывается мотосезон, растёт поток машин на трассах. Всё это как раз и повышает риски ДТП, из-за чего ГИБДД организует большее количество профилактических проверок водителей, дабы предотвратить нарушения ПДД, которые потенциально могут привести к трагедии на дороге.

Календарь рейдов ГАИ по городам и регионам в июне 2026

Рейды ГАИ проводят по абсолютно разным поводам, которые затрагивают практически все важные аспекты безопасного передвижения по дорогам — от проверок на алкоголь до ремней безопасности. В каждом регионе ГИБДД назначает свои даты проводимых мероприятий, о которых обычно публично сообщает, поэтому к ним всегда можно подготовиться — проверить состояние автомобиля, наличие необходимых документов в бардачке и так далее.

Специально для вас составили таблицу с официально анонсированными рейдами по городам и регионам в июне 2026 года.

Но помните: расписание может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки в конкретном населённом пункте.

Основные виды проверок — на что обратят внимание инспекторы

В принципе, как и всегда, инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения, что, несомненно, представляет самую высокую опасность для всех участников дорожного движения, следить, чтобы в машинах все были пристегнуты ремнями безопасности, а дети младшего возраста сидели в специальных креслах, а также осуществлять контроль за мототранспортом и проводить рейды по должникам и не только.

«Нетрезвый водитель» — проверки на алкоголь

В рамках рейдов «нетрезвый водитель» инспекторы выборочно останавливают машины для проверки на состояние алкогольного или наркотического опьянения. При подозрении на опьянение водителю предложат пройти освидетельствование на месте (подышать в алкотестер) либо направят на медицинское освидетельствование.

За управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года (ст. 12.8 КоАП РФ), а отказ от медосвидетельствования влечёт те же санкции (ст. 12.26 КоАП РФ).

Мототранспорт — контроль за двухколёсными

Как будут проходить рейды ГИБДД для мотоциклистов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Инспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями мотоциклов, скутеров, проверяют наличие прав и техосмотра. Особое внимание уделяется использованию мотошлемов и соблюдению скоростного режима, а также пресекаются попытки несовершеннолетних ездить на мототранспорте. Летом такие рейды проводятся очень часто, практически ежедневно.

Рейды по автобусам

Инспекторы проверяют у водителей автобусов наличие всех необходимых документов: водительского удостоверения, путевого листа, страховки, а также карты для тахографа. Контролируется соблюдение режима труда и отдыха водителей, техническое состояние автобуса (исправность тормозов, освещения, шин) и соответствие нормам вместимости пассажиров. Особое внимание уделяется соблюдению расписания и правилам посадки/высадки пассажиров на остановках.

Дети-пешеходы и дети-пассажиры

В рамках этих рейдов инспекторы патрулируют территории возле школ, детских садов и игровых площадок, проводят профилактические беседы с детьми и родителями о правилах перехода дороги. Вместе с этим они контролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях: наличие автокресла или бустера, соответствующего возрасту, весу и росту ребёнка. За нарушение правил перевозки предусмотрен штраф 5000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Рейды по должникам

ГИБДД также работают с сотрудниками ФССП и в рамках рейдов по должникам выявляют у водителей наличие неоплаченных штрафов, задолженностей по алиментам или кредитам. Если обнаруживается крупная задолженность (свыше 10 000 рублей), при необходимости применяются меры принудительного взыскания: арест банковских счетов, ограничение права выезда за границу, а в отдельных случаях — эвакуация автомобиля на спецстоянку. Водителю вручают уведомление о необходимости погашения долга в установленный срок.

Рейды «Пристегнись!» — ремни безопасности

Инспекторы ГАИ также выборочно останавливают автомобили, чтобы проверить, пристегнуты ли водитель и все пассажиры ремнями безопасности. Особое внимание уделяется задним пассажирам, так как многие ошибочно полагают, что для них ремень необязателен. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф 1500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ), а пассажир может получить предупреждение или штраф 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ). Рейды часто проводятся на трассах и в местах с высокой интенсивностью движения.

«Трасса» — проверки на загородных дорогах

За что ГИБДД оштрафуют водителей в 2026. Фото © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Также на федеральных и региональных трассах инспекторы контролируют соблюдение скоростного режима, правил обгона и выезда на встречную полосу. Проверяют техническое состояние автомобилей (исправность световых приборов, шин, тормозов), наличие и читаемость регистрационных знаков, а также соблюдение правил перевозки грузов. Особое внимание уделяют водителям, проявляющим признаки усталости или сонливости, которым инспекторы могут предложить сделать перерыв, чтобы они не представляли опасности для себя и других.

Таблица штрафов за нарушения ПДД в 2026 году

По некоторым нарушениям и штрафам за них мы уже кратко пробежались, сейчас же давайте конкретно рассмотрим, за что и как могут наказать водителя в 2026 году.

Как подготовиться к рейдам и ничего не нарушить — чек-лист водителя

Но бояться рейдов не стоит, ведь их первоочередная цель — повысить безопасность дорожного движения, а значит, чтобы не получить штрафы от инспектора, нужно просто к ним подготовиться.

Как правильно себя вести, если вас остановил инспектор ГИБДД. Фото © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Для начала проверьте документы: права, СТС, полис ОСАГО. Убедитесь, что данные в них актуальны (например, если сменили фамилию — уведомите ГИБДД).

Очень важно осмотреть автомобиль: номера должны быть читаемыми, световые приборы — исправными, тонировка стёкол — в пределах нормы (не менее 70% светопропускаемости для лобового и передних боковых стёкол).

Если везёте ребёнка — убедитесь, что используется подходящее по возрасту, весу и росту детское удерживающее устройство.

Соблюдайте скоростной режим, правила проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

Если у вас есть неоплаченные штрафы — проверьте базу и погасите задолженность, чтобы избежать совместных рейдов с ФССП.

Эти несложные, но очень важные действия помогут не только избежать штрафа, но и повысить безопасность на дороге — вашу и ваших пассажиров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Где узнать точные даты рейдов в моём городе?

Следите за официальными каналами регионального УГИБДД (сайт, соцсети), а также за местными новостями, информация публикуется регулярно.

Можно ли оспорить штраф, полученный во время рейда?

Да, если считаете, что нарушения не было или процедура оформления нарушена. Для этого нужно подать жалобу в течение 10 дней.

Проверяют ли тонировку в июне 2026?

Да, такие рейды запланированы, проверять тонировку будут почти весь июнь. Заранее проверьте, соответствует ли ваша нормам — светопропускаемость менее 70%.

Какие документы чаще всего спрашивают на рейдах?

Чаще всего на рейдах просят показать права, СТС, полис ОСАГО.

Что будет, если у меня нечитаемые номера?

За нечитаемые номера вам могут сделать предупреждение или выписать штраф 500 рублей (ст. 12.2 КоАП РФ).

Могут ли эвакуировать авто во время рейда?

Да, такое возможно, например, если выявлена серьёзная неисправность, запрещающая эксплуатацию.

Заключение

Предупреждён — значит вооружён. Соблюдайте ПДД, регулярно проверяйте документы и техническое состояние машины, и никакие штрафы не испортят вам лето.

Авторы Андрей Ананьев