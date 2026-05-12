Регистрация на «Госуслугах» или штраф до 2 тысяч: документы, сроки, стоимость и способы постановки на учёт авто в ГИБДД в 2026
Как зарегистрировать автомобиль в 2026 году: документы (паспорт, ПТС, договор), госпошлины и сроки. Способы постановки на учёт: через «Госуслуги» (скидка 30%), МФЦ, дилера или в ГИБДД.
Регистрация авто в 2026: новые правила, скидка на пошлину и штрафы до 2000 рублей за каждый день просрочки.
В 2026 году зарегистрировать машину можно за час через «Госуслуги» со скидкой 30%, а также при личном обращении в ГИБДД, МФЦ или у дилера. Срок — 10 дней с момента покупки. Штраф за просрочку — до 800 рублей (езда без учёта) плюс до 2000 рублей за сам факт несвоевременной постановки.
С 1 января ввели цифровые паспорта (ЭПТС) для всех новых авто. Полис ОСАГО при подаче заявления не требуют с 1 марта, но проверяют на осмотре для выдачи СТС. Разбираемся, какие документы нужны, сколько это стоит и как всё сделать быстро.
Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД
Набор бумаг зависит от ситуации: новая машина, подержанная, наследство. Но основа — общая.
Базовый пакет:
- Заявление в ГИБДД. Его можно заполнить двумя способами: написать от руки прямо в отделении или оформить заранее на портале «Госуслуги». Второй вариант — быстрее, там же и записаться можно.
- Паспорт владельца (или другой документ, удостоверяющий личность). Если вместо вас документами занимается представитель, тогда понадобятся ещё его паспорт и нотариальная доверенность.
- ПТС — паспорт транспортного средства. Он бывает электронным (сейчас все новые — только такие) или бумажным. Бумажные выдавали до 1 ноября 2020 года, они всё ещё действительны.
- Документ о праве собственности. Чаще всего это оригинал договора купли-продажи. Если машина досталась по наследству — свидетельство о праве на наследство.
- Диагностическая карта. Требуется не всегда, а только если автомобиль старше четырёх лет. Отдельное правило для автобусов, грузовиков и легковых машин, которые принадлежат юридическим лицам: для них техосмотр обязателен независимо от возраста.
- СТС — свидетельство о регистрации. Оно нужно, если вы ставите на учёт подержанную машину. При покупке попросите его у предыдущего владельца — он обязан передать его вместе с автомобилем.
Где хранится диагностическая карта? В электронном виде — в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), оттуда данные видят и в ГИБДД. Если хотите бумажную копию, её выдадут в пункте техосмотра по запросу, с подписью и печатью.
Что изменилось в 2026 году: полис ОСАГО больше не требуют при подаче заявления — это упрощение действует с 1 марта. Но ездить без страховки по-прежнему нельзя, штраф выпишут на дороге.
Стоимость регистрации автомобиля и госпошлины в 2026 году
В 2026 году размеры госпошлин за регистрацию транспорта следующие:
- выдача госномеров на автомобиль — 3000 рублей;
- выдача госномеров на мототранспорт или прицепы — 2250 рублей;
- выдача свидетельства о регистрации (СТС) — 1500 рублей;
- выдача паспорта транспортного средства (ПТС) — 1200 рублей;
- внесение изменений в бумажный ПТС — 525 рублей.
Важно: скидка 30% при оплате через «Госуслуги» действует только при онлайн-записи, если пошлину оплачивают в терминале ГИБДД или МФЦ, скидка не применяется.
Способы регистрации автомобиля в 2026 году
Личное обращение в ГИБДД
Классика. Выбираете отделение (лучше через «Госуслуги», с записью), собираете документы, оплачиваете пошлину, проходите осмотр автомобиля (сверка VIN и номеров). Через час — готово.
Плюс: всё стандартно, понятно. Минус: очереди даже по записи.
Регистрация через портал «Госуслуги»
Самый удобный и дешёвый способ. Полная онлайн-регистрация для ЭПТС возможна без визита, если осмотр пройден дилером (с 01.03.2026).
Пошагово:
- Имеете подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».
- Переходите в раздел «Услуги» — «Транспорт и права» — «Регистрация ТС».
- Заполняете заявление, выбираете отделение ГИБДД и время.
- Оплачиваете госпошлину со скидкой 30% прямо на портале.
- В назначенное время приезжаете на осмотр с оригиналами документов.
- Получаете номера и СТС.
Плюсы: скидка, запись без очереди, экономия времени. Минус: нужна подтверждённая учётная запись.
Регистрация через МФЦ
МФЦ принимает документы и выдаёт готовые номера, но осмотр проводит только ГИБДД. Схема: сдаёте документы в МФЦ, получаете талон на осмотр в ГИБДД, едете на осмотр, потом забираете номера в МФЦ.
Удобно, если до ГИБДД далеко, но не все центры оказывают услугу — уточняйте.
Регистрация через официального дилера
Для новых автомобилей. Дилер сам подаёт документы в ГИБДД, осмотр проводит его сертифицированный специалист. Вам выдают номера и документы вместе с ключами. Стоимость услуги фиксированная — 500 рублей сверх госпошлины. Доступно не у всех дилеров.
Сроки постановки на учёт и штраф за просрочку
У нового владельца есть 10 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи, чтобы зарегистрировать авто. В эти 10 дней ездить без номеров и СТС можно.
Что будет, если опоздать:
- Не подали заявление в срок (машина стоит в гараже) — штраф по ст. 19.22 КоАП РФ: от 1500 до 2000 рублей.
- Ездите после 10 дней — штраф по ст. 12.1 КоАП РФ: от 500 до 800 рублей (первый раз), при повторном — 5000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.
Электронный ПТС (ЭПТС) и особенности регистрации
С 1 января 2026 года бумажные ПТС больше не выдают для новых транспортных средств. Все новые автомобили получают только электронный паспорт. Он хранится в общей базе (ФГИС ЭПТС, эптс.рф). При регистрации достаточно назвать инспектору номер ЭПТС — все данные он увидит в системе.
Что делать владельцам старых авто? Бумажные ПТС остаются в силе. При утере или повреждении выдадут уже электронный.
При продаже: предыдущий владелец вносит нового собственника в ЭПТС через «Госуслуги». ГИБДД этим не занимается.
Снятие автомобиля с учёта в 2026 году
Различают прекращение регистрации (временное) и снятие с учёта (окончательное).
Прекращение регистрации — машина остаётся в базе ГИБДД, но не может участвовать в движении. Восстановить учёт можно по заявлению. Применяется при лишении прав, длительном ремонте, а также когда новый владелец не перерегистрировал авто после продажи (прежний владелец инициирует прекращение).
Снятие с учёта — информация об автомобиле удаляется из баз. Возможно только при вывозе за границу, утилизации или по решению суда.
Что изменилось в 2026 году: прежний владелец может снять машину с учёта сразу после продажи, не дожидаясь 10 дней (но новый владелец всё равно имеет 10 дней, иначе штраф продавцу). Процедура — через «Госуслуги»: выбрать причину (продажа, утилизация и т.д.), указать данные авто, приложить документы. После этого машина исчезает из вашего кабинета — и вы перестаёте платить налог и получать штрафы.
При утилизации обязательно нужен акт об утилизации от лицензированной организации.
Замена государственных номеров при регистрации
При смене собственника:
- Если прежний владелец забрал номера себе (сохранил на 360 дней) — вам выдадут новые. Их стоимость уже включена в госпошлину 3000 руб.
- Если номера переходят к вам — платить за новые не нужно.
При смене региона проживания номера нужно заменить. Стоимость — 2850 руб. (комплекс). Штраф за просрочку — до 2000 руб.
«Красивые номера» — с 1 июля 2026 года планируют запустить платную бронь конкретных комбинаций (проект Приказа МВД № 234/2026, сейчас на доработке).
Часто задаваемые вопросы
Как регистрировать авто при замене двигателя?
Изменение конструкции (замена двигателя, установка ГБО) требует заключения испытательной лаборатории. С ним — идите в ГИБДД. Инспектор проверит соответствие и внесёт изменения в ПТС и СТС.
Сколько можно хранить номера после продажи?
Согласно Правилам регистрации транспортных средств (пункты 44 и 45), старые госномера остаются на хранении у владельца в течение одного года. Процедура продления этого срока законом не предусмотрена.
Как присваиваются номера?
Обычно случайным образом. При подаче через «Госуслуги» — выбор из 3–5 предложенных вариантов.
Если у автомобиля несколько владельцев?
В ПТС все они указаны как собственники. В СТС — кто-то один (по соглашению). Остальные могут управлять только по нотариальной доверенности.
Можно ли поставить на учёт без паспорта?
Да, по временному удостоверению личности (форма №2П), но лучше с паспортом.
Что делать, если не читается VIN?
Откажут в регистрации. Сначала нужно восстановить маркировку (справка, что номер повреждён неумышленно). При подделке — проблемы вплоть до проверки на угон.
Как подтвердить утилизацию?
Получить акт об утилизации в лицензированной организации. С ним, паспортом, ПТС и СТС обратиться в ГИБДД для снятия с учёта.
Заключение
Главные выводы для быстрой и законной регистрации авто в 2026 году.
- Срок: 10 дней после покупки. Штрафы за просрочку: для физических лиц — от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, для юридических — от 5000 до 10 000 рублей.
- Документы: помимо паспорта, договора купли-продажи и заявления для регистрации автомобиля нужны ПТС или электронный ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС предыдущего владельца для б/у автомобилей, техосмотр для автомобилей старше четырёх лет, квитанция об оплате госпошлины, доверенность и паспорт представителя, если заявление подаёт не собственник машины.
- ОСАГО при регистрации не требуют при подаче, но ездить без него — риск.
- ЭПТС — с 2026 года только электронный для новых машин.
- Госпошлины: выдача государственных регистрационных знаков на автомобиль — 3000 рублей; выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — 1500 рублей; при оплате через «Госуслуги» — скидка 30%.
- Способы: ГИБДД лично, «Госуслуги» (самый удобный), МФЦ, дилер.
- Снятие с учёта после продажи — сразу через «Госуслуги».
Если у вас остались вопросы — уточняйте в вашем отделении ГИБДД. Удачной и безопасной езды!