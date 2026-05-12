Регистрация на «Госуслугах» или штраф до 2 тысяч: документы, сроки, стоимость и способы постановки на учёт авто в ГИБДД в 2026 Оглавление Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД Стоимость регистрации автомобиля и госпошлины в 2026 году Способы регистрации автомобиля в 2026 году Личное обращение в ГИБДД Регистрация через портал «Госуслуги» Регистрация через МФЦ Регистрация через официального дилера Сроки постановки на учёт и штраф за просрочку Электронный ПТС (ЭПТС) и особенности регистрации Снятие автомобиля с учёта в 2026 году Замена государственных номеров при регистрации Часто задаваемые вопросы Как регистрировать авто при замене двигателя? Сколько можно хранить номера после продажи? Как присваиваются номера? Если у автомобиля несколько владельцев? Можно ли поставить на учёт без паспорта? Что делать, если не читается VIN? Как подтвердить утилизацию? Заключение Как зарегистрировать автомобиль в 2026 году: документы (паспорт, ПТС, договор), госпошлины и сроки. Способы постановки на учёт: через «Госуслуги» (скидка 30%), МФЦ, дилера или в ГИБДД.

В 2026 году зарегистрировать машину можно за час через «Госуслуги» со скидкой 30%, а также при личном обращении в ГИБДД, МФЦ или у дилера. Срок — 10 дней с момента покупки. Штраф за просрочку — до 800 рублей (езда без учёта) плюс до 2000 рублей за сам факт несвоевременной постановки.

С 1 января ввели цифровые паспорта (ЭПТС) для всех новых авто. Полис ОСАГО при подаче заявления не требуют с 1 марта, но проверяют на осмотре для выдачи СТС. Разбираемся, какие документы нужны, сколько это стоит и как всё сделать быстро.

Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД

Набор бумаг зависит от ситуации: новая машина, подержанная, наследство. Но основа — общая.

Базовый пакет:

Заявление в ГИБДД. Его можно заполнить двумя способами: написать от руки прямо в отделении или оформить заранее на портале «Госуслуги». Второй вариант — быстрее, там же и записаться можно. Паспорт владельца (или другой документ, удостоверяющий личность). Если вместо вас документами занимается представитель, тогда понадобятся ещё его паспорт и нотариальная доверенность. ПТС — паспорт транспортного средства. Он бывает электронным (сейчас все новые — только такие) или бумажным. Бумажные выдавали до 1 ноября 2020 года, они всё ещё действительны. Документ о праве собственности. Чаще всего это оригинал договора купли-продажи. Если машина досталась по наследству — свидетельство о праве на наследство. Диагностическая карта. Требуется не всегда, а только если автомобиль старше четырёх лет. Отдельное правило для автобусов, грузовиков и легковых машин, которые принадлежат юридическим лицам: для них техосмотр обязателен независимо от возраста. СТС — свидетельство о регистрации. Оно нужно, если вы ставите на учёт подержанную машину. При покупке попросите его у предыдущего владельца — он обязан передать его вместе с автомобилем.

Где хранится диагностическая карта? В электронном виде — в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), оттуда данные видят и в ГИБДД. Если хотите бумажную копию, её выдадут в пункте техосмотра по запросу, с подписью и печатью.

Что изменилось в 2026 году: полис ОСАГО больше не требуют при подаче заявления — это упрощение действует с 1 марта. Но ездить без страховки по-прежнему нельзя, штраф выпишут на дороге.

Стоимость регистрации автомобиля и госпошлины в 2026 году

В 2026 году размеры госпошлин за регистрацию транспорта следующие: выдача госномеров на автомобиль — 3000 рублей ;

; выдача госномеров на мототранспорт или прицепы — 2250 рублей ;

; выдача свидетельства о регистрации (СТС) — 1500 рублей ;

; выдача паспорта транспортного средства (ПТС) — 1200 рублей ;

; внесение изменений в бумажный ПТС — 525 рублей.

Важно: скидка 30% при оплате через «Госуслуги» действует только при онлайн-записи, если пошлину оплачивают в терминале ГИБДД или МФЦ, скидка не применяется.

Способы регистрации автомобиля в 2026 году

Личное обращение в ГИБДД

Классика. Выбираете отделение (лучше через «Госуслуги», с записью), собираете документы, оплачиваете пошлину, проходите осмотр автомобиля (сверка VIN и номеров). Через час — готово.

Плюс: всё стандартно, понятно. Минус: очереди даже по записи.

Регистрация через портал «Госуслуги»

Самый удобный и дешёвый способ. Полная онлайн-регистрация для ЭПТС возможна без визита, если осмотр пройден дилером (с 01.03.2026).

Пошагово:

Имеете подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Переходите в раздел «Услуги» — «Транспорт и права» — «Регистрация ТС». Заполняете заявление, выбираете отделение ГИБДД и время. Оплачиваете госпошлину со скидкой 30% прямо на портале. В назначенное время приезжаете на осмотр с оригиналами документов. Получаете номера и СТС.

Плюсы: скидка, запись без очереди, экономия времени. Минус: нужна подтверждённая учётная запись.

Регистрация через МФЦ

МФЦ принимает документы и выдаёт готовые номера, но осмотр проводит только ГИБДД. Схема: сдаёте документы в МФЦ, получаете талон на осмотр в ГИБДД, едете на осмотр, потом забираете номера в МФЦ.

Удобно, если до ГИБДД далеко, но не все центры оказывают услугу — уточняйте.

Регистрация через официального дилера

Для новых автомобилей. Дилер сам подаёт документы в ГИБДД, осмотр проводит его сертифицированный специалист. Вам выдают номера и документы вместе с ключами. Стоимость услуги фиксированная — 500 рублей сверх госпошлины. Доступно не у всех дилеров.

Сроки постановки на учёт и штраф за просрочку

У нового владельца есть 10 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи, чтобы зарегистрировать авто. В эти 10 дней ездить без номеров и СТС можно.

Что будет, если опоздать:

Не подали заявление в срок (машина стоит в гараже) — штраф по ст. 19.22 КоАП РФ: от 1500 до 2000 рублей.

Ездите после 10 дней — штраф по ст. 12.1 КоАП РФ: от 500 до 800 рублей (первый раз), при повторном — 5000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.

Электронный ПТС (ЭПТС) и особенности регистрации

С 1 января 2026 года бумажные ПТС больше не выдают для новых транспортных средств. Все новые автомобили получают только электронный паспорт. Он хранится в общей базе (ФГИС ЭПТС, эптс.рф). При регистрации достаточно назвать инспектору номер ЭПТС — все данные он увидит в системе.

Что делать владельцам старых авто? Бумажные ПТС остаются в силе. При утере или повреждении выдадут уже электронный.

При продаже: предыдущий владелец вносит нового собственника в ЭПТС через «Госуслуги». ГИБДД этим не занимается.

Снятие автомобиля с учёта в 2026 году

Различают прекращение регистрации (временное) и снятие с учёта (окончательное).

Прекращение регистрации — машина остаётся в базе ГИБДД, но не может участвовать в движении. Восстановить учёт можно по заявлению. Применяется при лишении прав, длительном ремонте, а также когда новый владелец не перерегистрировал авто после продажи (прежний владелец инициирует прекращение).

Снятие с учёта — информация об автомобиле удаляется из баз. Возможно только при вывозе за границу, утилизации или по решению суда.

Что изменилось в 2026 году: прежний владелец может снять машину с учёта сразу после продажи, не дожидаясь 10 дней (но новый владелец всё равно имеет 10 дней, иначе штраф продавцу). Процедура — через «Госуслуги»: выбрать причину (продажа, утилизация и т.д.), указать данные авто, приложить документы. После этого машина исчезает из вашего кабинета — и вы перестаёте платить налог и получать штрафы.

При утилизации обязательно нужен акт об утилизации от лицензированной организации.

Замена государственных номеров при регистрации

При смене собственника:

Если прежний владелец забрал номера себе (сохранил на 360 дней) — вам выдадут новые. Их стоимость уже включена в госпошлину 3000 руб.

Если номера переходят к вам — платить за новые не нужно.

При смене региона проживания номера нужно заменить. Стоимость — 2850 руб. (комплекс). Штраф за просрочку — до 2000 руб.

«Красивые номера» — с 1 июля 2026 года планируют запустить платную бронь конкретных комбинаций (проект Приказа МВД № 234/2026, сейчас на доработке).

Часто задаваемые вопросы

Как регистрировать авто при замене двигателя?

Изменение конструкции (замена двигателя, установка ГБО) требует заключения испытательной лаборатории. С ним — идите в ГИБДД. Инспектор проверит соответствие и внесёт изменения в ПТС и СТС.

Сколько можно хранить номера после продажи?

Согласно Правилам регистрации транспортных средств (пункты 44 и 45), старые госномера остаются на хранении у владельца в течение одного года. Процедура продления этого срока законом не предусмотрена.

Как присваиваются номера?

Обычно случайным образом. При подаче через «Госуслуги» — выбор из 3–5 предложенных вариантов.

Если у автомобиля несколько владельцев?

В ПТС все они указаны как собственники. В СТС — кто-то один (по соглашению). Остальные могут управлять только по нотариальной доверенности.

Можно ли поставить на учёт без паспорта?

Да, по временному удостоверению личности (форма №2П), но лучше с паспортом.

Что делать, если не читается VIN?

Откажут в регистрации. Сначала нужно восстановить маркировку (справка, что номер повреждён неумышленно). При подделке — проблемы вплоть до проверки на угон.

Как подтвердить утилизацию?

Получить акт об утилизации в лицензированной организации. С ним, паспортом, ПТС и СТС обратиться в ГИБДД для снятия с учёта.

Заключение

Главные выводы для быстрой и законной регистрации авто в 2026 году.

Срок: 10 дней после покупки. Штрафы за просрочку: для физических лиц — от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, для юридических — от 5000 до 10 000 рублей.

10 дней после покупки. Штрафы за просрочку: для физических лиц — от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, для юридических — от 5000 до 10 000 рублей. Документы: помимо паспорта, договора купли-продажи и заявления для регистрации автомобиля нужны ПТС или электронный ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС предыдущего владельца для б/у автомобилей, техосмотр для автомобилей старше четырёх лет, квитанция об оплате госпошлины, доверенность и паспорт представителя, если заявление подаёт не собственник машины.

помимо паспорта, договора купли-продажи и заявления для регистрации автомобиля нужны ПТС или электронный ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС предыдущего владельца для б/у автомобилей, техосмотр для автомобилей старше четырёх лет, квитанция об оплате госпошлины, доверенность и паспорт представителя, если заявление подаёт не собственник машины. ОСАГО при регистрации не требуют при подаче, но ездить без него — риск.

при регистрации не требуют при подаче, но ездить без него — риск. ЭПТС — с 2026 года только электронный для новых машин.

— с 2026 года только электронный для новых машин. Госпошлины: выдача государственных регистрационных знаков на автомобиль — 3000 рублей; выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — 1500 рублей; при оплате через «Госуслуги» — скидка 30%.

выдача государственных регистрационных знаков на автомобиль — 3000 рублей; выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — 1500 рублей; при оплате через «Госуслуги» — скидка 30%. Способы: ГИБДД лично, «Госуслуги» (самый удобный), МФЦ, дилер.

ГИБДД лично, «Госуслуги» (самый удобный), МФЦ, дилер. Снятие с учёта после продажи — сразу через «Госуслуги».

Если у вас остались вопросы — уточняйте в вашем отделении ГИБДД. Удачной и безопасной езды!

