В России предложили отменить один вид штрафов для автомобилистов

Новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД могут начать работать с месячным пробным периодом. В это время водителям предлагают отправлять не постановления, а информационные уведомления: на участке появился новый комплекс, и со следующего месяца такое же нарушение уже повлечёт административную ответственность.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, пишет РИА «Новости». Обращение направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Пробный режим предлагают вводить для новых стационарных и передвижных комплексов, а также при серьёзном изменении места установки камеры или перечня нарушений, которые она фиксирует.

Авторы идеи считают, что первый месяц нужен не только для предупреждения автомобилистов. Регионы за это время должны смотреть, какие нарушения чаще всего фиксирует новая камера. Если уведомления массово связаны с одним и тем же участком, знаком, разметкой, скоростным режимом или схемой движения, это станет поводом проверить дорожную инфраструктуру.

По мнению инициаторов, такой подход поможет понять, правильно ли выбрано место для комплекса, хорошо ли видны знаки и корректно ли нанесена разметка. То есть первый месяц работы камеры предлагают использовать как тест и для водителей, и для самой организации движения.

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