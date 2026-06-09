Россиян могут перестать штрафовать за забытые права

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы для автомобилистов, которые забыли дома водительские права, свидетельство о регистрации машины или полис ОСАГО. Обращение он направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

По словам Слуцкого, если наличие документов можно подтвердить по электронным базам, наказывать водителя не нужно.

«ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки — если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно», — сказал он.

Сейчас штраф за забытые документы составляет 500 рублей. Однако, как отмечается в обращении, сотрудники Госавтоинспекции уже могут оперативно проверить права, регистрацию автомобиля и страховку через электронные базы.

Слуцкий считает, что действующие правила не разделяют обычную забывчивость и реальное нарушение. В результате водитель, который оставил документы дома, фактически оказывается в похожем положении с тем, у кого их нет вовсе.

Парламентарий также заявил, что такие ситуации могут создавать коррупционные риски при проверках на дороге.

«Кроме того, нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте, за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо», — добавил он.

По мнению Слуцкого, отмена штрафа для водителей, чьи документы подтверждаются в базе, снизит нагрузку на добросовестных автомобилистов и уменьшит число административных дел.

Ранее сообщалось, что к июлю 2026 года планируют принять поправки в правила дорожного движения для пользователей электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их обяжут ездить в основном по велосипедным дорожкам, а если их нет — прижиматься к правому краю дороги и двигаться вместе с автомобильным потоком.